Les témoignages ont fait émerger des soupçons au sein de la famille de Fenohasina, tandis que les débats ont été marqués par de vives tensions à l'audience.

La deuxième journée du procès de l'affaire d'intoxication alimentaire survenue lors de l'anniversaire noir à Imerinkasinina s'est tenue hier. Les débats ont notamment été marqués par la révélation progressive des soupçons de la famille de l'accusée dans ce drame qui a fait 35 morts. Pour la première fois depuis l'ouverture du procès, le nom d'une personne soupçonnée par la famille d'être impliquée dans l'empoisonnement a été cité.

Lors de son témoignage, Muriella, la soeur de Fenohasina, a désigné Clarisse, une cousine du côté maternel, comme étant susceptible d'avoir participé à l'empoisonnement lors de cette fête tragique. « J'ai observé son comportement pendant la fête. Elle faisait partie des personnes qui préparaient les repas dans la cuisine. C'est la première raison qui a éveillé mes soupçons », a déclaré la témoin.

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Elle a également évoqué, pour étayer ses soupçons, les aveux que Clarisse aurait faits à la gendarmerie et devant le juge d'instruction chargé de l'affaire. « Elle a également présenté ses excuses à notre famille, et c'est pour cette raison que je tiens ces propos », a ajouté Muriella. À la suite de ce témoignage, Clarisse a immédiatement été appelée à la barre.

Elle a aussitôt rejeté ces accusations et réitéré ses déclarations selon lesquelles ses aveux auraient été obtenus sous la contrainte, à la suite de violences et d'intimidations que les gendarmes lui auraient fait subir pendant les interrogatoires et l'enquête. « Est-ce toi qui as versé le poison avec moi ? Quelles preuves as-tu pour pouvoir affirmer cela ?», a-t-elle lancé à la barre, à proximité de Muriella. L'avocat de Clarisse a e nsuite interrogé Muriella sur ses accusations, cherchant à comprendre pourquoi elle persistait dans ses déclarations.

Une amitié mise à nu

Muriella a toutefois reconnu ne disposer d'aucune preuve concrète à l'appui de ses soupçons. Elle a néanmoins avancé l'hypothèse d'une possible rancune liée à la mort de son frère aîné, dont l'assassinat présumé aurait impliqué des membres de la famille concernée par cette affaire. Le père de Muriella et de Fenohasina a également exprimé ses soupçons à l'égard de Clarisse lors de son témoignage.

Par ailleurs, le nom de Tolotra a longuement été évoqué au cours de l'audience au tribunal d'Anosy. Ce dernier aurait entretenu une relation amoureuse avec Sissie, cousine de Clarisse, qui figure parmi les victimes décédées lors de l'intoxication à Imerinkasinina. Tolotra, qui a également perdu la vie, était connu pour ses liens d'amitié avec la plupart des membres de la famille.

Koloina, alias Rakool, épouse de Mendrika, a témoigné hier à l'audience. « Toute la famille savait déjà qu'il entretenait également une relation avec Fenohasina», a déclaré cette joueuse des Barea Chan. Appelée à la barre, Fenohasina a aussitôt rejeté cette déclaration et exigé des preuves. « Apportez les preuves de ce que vous avancez », a-t-elle lancé.

Parmi les premières personnes à avoir fait des révélations concernant Tolotra figure une femme, membre éloignée de la famille de Clarisse, qui affirme être tombée enceinte de lui à la suite d'un viol présumé. Les débats ont également été marqués par la recherche insistante de l'identité d'un haut responsable et d'un présumé financier, soupçonnés d'avoir commandité ou financé l'empoisonnement lors de cet anniversaire.

Une vive agitation éclate

Le témoignage de la mère de Nomena, décédée lors de l'intoxication, et de Fitahiana, qui souffre encore de problèmes de santé à la suite de cet incident, a provoqué une vive agitation au cours du procès au tribunal d'Anosy. La mère de famille a brusquement perdu son calme lorsqu'elle a été interrogée sur les indemnités qu'elle réclamait aux accusés. Elle a demandé 100 millions d'ariary. À la suite de cette déclaration, les avocats l'ont interrogée sur les sommes reçues par la famille en guise de consolation après la perte de leurs proches. Elle a indiqué avoir personnellement reçu 10 millions d'ariary. Après avoir répondu à cette question, elle a toutefois affirmé : « Ce ne sont ni les indemnités ni l'argent, quelle qu'en soit la provenance, qui ramèneront mon enfant à la vie. La vérité sur cette affaire doit éclater. » Elle a ensuite brandi une photo de son enfant devant les avocats, avant de s'effondrer comme si elle allait perdre connaissance. Elle a dû être rapidement éventée et secourue avec de l'eau. Les forces de l'ordre ont alors dû intervenir pour rétablir le calme. L'audience a été suspendue pendant quelques minutes. À la suite de cet incident, le parquet a demandé l'arrêt du procès. L'audience s'est finalement achevée à 18 h 30, après cet épisode de vive agitation. Elle reprendra ce matin avec les interventions des avocats représentant les victimes. Juliano Randrianjakarilala