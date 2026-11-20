Doté de 250 millions de dollars par la Banque mondiale et officiellement lancé le 18 novembre à Antananarivo, le programme ASCENT ambitionne d'améliorer l'accès à l'électricité pour plus de 2,5 millions de personnes d'ici à 2030.

Au-delà des objectifs affichés, les modalités de financement et les conditions tarifaires des nouveaux raccordements détermineront les retombées concrètes pour les foyers.

À Andraharo, où les habitants subissent encore les délestages et le coût élevé des installations, les attentes sont vives. À Madagascar, seuls 42 % de la population disposent actuellement d'un accès à l'électricité, selon les chiffres présentés lors du lancement du programme. En milieu rural, cette proportion chute à 17,8 %. L'exécutif ambitionne de porter le taux de couverture nationale à 70% à l'horizon 2030.

Pour y parvenir, le projet ASCENT déploie plusieurs leviers, combinant extension du réseau conventionnel, solutions décentralisées et diffusion d'équipements de cuisson propres. Sur le réseau de la Jirama, 200 000 nouveaux branchements sont programmés, au bénéfice d'environ un million d'usagers.

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Des financements conditionnés aux résultats

Dans les zones rurales et enclavées, 312 500 raccordements supplémentaires seront réalisés grâce aux mini-réseaux et aux systèmes solaires domestiques, avec l'appui de l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER).

Ce second volet devrait toucher 1,5 million de personnes. Le programme prévoit également la distribution de 1,5 million d'équipements de cuisson propres ou améliorés ainsi que l'hybridation de 32 centrales isolées par des installations solaires couplées à des batteries de stockage.

L'une des particularités d'ASCENT réside dans son mécanisme de financement axé sur les résultats. Contrairement à une approche classique reposant essentiellement sur les dépenses engagées, les décaissements dépendront de réalisations tangibles, vérifiées de manière indépendante. Pour chaque nouveau branchement certifié, la Jirama pourra ainsi percevoir 200 dollars, dans la limite de 200 000 raccordements. Les versements interviendront progressivement, par tranches d'au moins 25 000 installations. Pour les raccordements hors réseau, l'ADER recevra 160 dollars par foyer équipé, jusqu'à un plafond de 312 500 unités. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures bénéficiera, pour sa part, de 14 dollars par équipement de cuisson propre ou amélioré distribué, sous réserve d'audit. Ces décaissements sont également adossés à l'amélioration de la performance financière et opérationnelle de la Jirama.

La réduction des pertes techniques et non techniques sur le réseau, la maîtrise des charges, l'apurement des arriérés envers les fournisseurs ainsi que le transfert effectif des subventions publiques figurent parmi les indicateurs exigés. La publication des états financiers audités et de rapports semestriels sur le redressement de la compagnie nationale fait également partie du cahier des charges.

Des modalités encore attendues

Sur le terrain, la barrière financière de l'accès au réseau demeure pourtant une réalité pour de nombreux foyers. À Andraharo, Domoina souhaite être raccordée au réseau de la Jirama, mais le coût du devis d'installation, estimé à plusieurs centaines de milliers d'ariary, reste prohibitif. Elle préfère conserver son système actuel plutôt que de s'engager dans une dépense qu'elle ne peut pas assumer. D'autres habitants ont développé des solutions de repli pour pallier les interruptions de courant. Fara a notamment recours à une batterie externe et multiplie les précautions pour protéger ses appareils électroménagers des variations de tension.

Quant à Voahangy Rasoanirina, 38 ans, couturière, les coupures l'obligent à interrompre son activité dès la tombée de la nuit. Les heures de travail perdues amputent directement ses revenus, tandis qu'une part de son budget quotidien est absorbée par l'achat de bougies et la recharge payante de son téléphone.

Si le programme couvre les zones urbaines, périurbaines et rurales à l'échelle nationale, la cartographie précise des interventions reste à affiner. Les localités prioritaires pour les premiers raccordements, les critères d'éligibilité des ménages ainsi que le calendrier opérationnel détaillé n'ont pas encore été rendus publics. La question du reste à charge pour les consommateurs demeure tout aussi décisive.

Si des subventions ciblées sont prévues pour faciliter l'acquisition des équipements de cuisson propres par les ménages vulnérables, les conditions tarifaires d'accès aux nouveaux branchements de la Jirama appellent encore des éclaircissements. Entré en vigueur le 4 novembre 2026 avec un horizon fixé à 2030, ASCENT ouvre une nouvelle séquence de la politique d'électrification. Mais aux yeux des ménages, le succès du programme ne se mesurera pas uniquement au volume de compteurs posés : il dépendra avant tout de leur capacité financière à supporter les frais d'accès et de la régularité effective du courant.