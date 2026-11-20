Six cas de peste ont été confirmés dans l'Amoron'i Mania, dont quatre de forme pulmonaire. Trois des malades sont guéris et 750 personnes contacts ont bénéficié d'un traitement préventif

Six membres d'une même famille ont perdu la vie successivement à Ambatofinandrahana, dans la région Amoron'i Mania, au cours des deux dernières semaines.

Leurs proches les avaient déjà inhumés avant que la cause réelle de leurs décès ne soit identifiée. Inquiets face à cette succession de décès et cherchant à en comprendre l'origine, les membres de la famille ont finalement décidé de consulter un médecin.

Alertés, les responsables de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de l'Amoron'i Mania se sont rendus sans délai sur les lieux pour mener des investigations et recueillir des informations sur les victimes. Des prélèvements ont ensuite été réalisés et acheminés vers un grand hôpital pour analyse, dans le but de déterminer avec précision l'origine de la maladie et de prévenir tout risque de propagation.

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Surveillance médicale

Les résultats des analyses et des investigations ont révélé que six personnes présentaient des symptômes suspects, dont quatre ont été testées positives à la peste pulmonaire. Il s'agit de personnes ayant été en contact étroit avec les défunts, favorisant ainsi la transmission de la maladie. Elles ont aussitôt été prises en charge conformément au protocole de traitement en vigueur.

À ce jour, trois des quatre personnes infectées sont guéries, tandis que la dernière poursuit son traitement sous étroite surveillance médicale. Les cas confirmés ont été enregistrés dans les communes d'Ambatofinandrahana, de Fenoarivo et d'Itremo. Par ailleurs, d'autres cas suspects ont été signalés dans le district d'Ambositra, où les personnes concernées restent sous surveillance et font l'objet d'analyses.

En parallèle de la prise en charge des malades, 750 personnes ayant été en contact avec les défunts et les cas confirmés ont déjà bénéficié d'un traitement préventif. Cette intervention vise à limiter la transmission de la maladie et à protéger les familles ainsi que leur entourage. Les opérations de surveillance se poursuivent sur le terrain. Les agents de santé, en collaboration avec les responsables locaux, multiplient les actions de sensibilisation auprès de la population sur les mesures à adopter dès l'apparition de symptômes.