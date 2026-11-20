C'est une première depuis plus de quarante ans. Le dernier procès retransmis en direct a été l'affaire Andriamaholison en 1983 à l'issue duquel il a été condamné à la déportation. Auparavant, il y eut l'affaire Ratsimandrava qui a captivé l'opinion pendant un mois en 1975. D'autres grands procès retenaient également l'attention comme l'affaire Ramaroson en 1980, l'affaire colonel Rasolofo en 1986, l'affaire Kung Fu en 1988 à Ambatolampy.

Des procès quelque peu rangés aux oubliettes mais pour ceux qui ont eu l'opportunité de les suivre, ce fut un moment historique et qui ont permis au public de faire connaissance des rôles des principaux acteurs d'un procès en l'occurrence le président de la cour, l'avocat général, le représentant du ministère public, les juges, les assesseurs, les avocats. À chaque poste des noms sont passés à la postérité aussi bien du côté des juges que dans le camp du barreau. On a également appris ce que sont le réquisitoire et la plaidoirie tout comme les termes juridiques à l'instar de délibéré, l'autorité de la chose jugée, le renvoi, l'accusé, le prévenu, le condamné.

Le procès était à la fois un enseignement et une découverte. Les juges comme les avocats se comportaient avec beaucoup de respect vis-à-vis du public et surtout des prévenus. Les mots ont été bien pesés, inflexibles, intransigeants sans jamais frôler la vulgarité. La dignité des prévenus faisait l'objet d'une attention particulière et le procès n'a jamais versé dans un procès d'intention, ni viré dans la vie privée. Les questions étaient centrées sur les faits ayant des relations directes sur les chefs d'inculpation et non des considérations personnelles et subjectives. L'autorité des juges se jaugeait à travers leur professionnalisme sans excès de zèle ni de geste déplacé. Ils ne jouaient pas le clown ni le saltimbanque pour se faire remarquer. Une tenue qui forçait le respect et inspirait confiance au niveau de l'opinion. Le procès de l'affaire de l'anniversaire fatal semble à mille lieues de ses devanciers. On assiste à des interrogatoires qui n'ont pas de lien direct ou éloigné avec les chefs d'inculpation. Le tout sur un ton qui prive le procès de son sérieux, de sa solennité et lui enlève une grande partie de sa crédibilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Eh oui, la toge impose à ceux qui la portent un modèle de comportement, une règle de conduite, un langage approprié. La justice est une institution et ceux qui travaillent en son sein ont l'obligation d'incarner cette image.

Ce n'est pas seulement à travers les verdicts que l'on mesure la crédibilité de la justice mais aussi et surtout par la qualité d'un procès, le respect des droits des uns et des autres. Ce n'est pas trop le demander à un moment où l'on se tue à reluire l'image de la justice vis-à-vis de l'opinion. Le verdict est mis en délibéré.