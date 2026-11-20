Humilié. Pour la deuxième fois consécutive, après les précédents éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, Madagascar se retrouve derrière les Comores au classement FIFA. La Grande Île recule de trois places et occupe désormais le 109e rang mondial et la 24e position en Afrique. De leur côté, les Comores gagnent deux places et se hissent au 105e rang mondial et à la 21e place sur le continent.

Les Coelacanthes ont enregistré deux victoires aux éliminatoires de la CAN 2027 contre le Congo (1-0) lors de la quatrième journée, la Namibie en deuxième journée (1-0), un match nul et vierge contre le Congo à la troisième journée après l'unique défaite face au Cameroun (1-3). La perte de place a été prévisible pour Madagascar, après deux défaites contre le Nigeria (1-2) et la Guinée-Bissau (0-2), et deux matchs nuls 1 partout face à la Tanzanie et la Guinée-Bissau.

Grand bond

Concernant les autres nations dans le groupe de Madagascar lors des qualifications à la CAN, le Nigeria occupe la 29e place mondiale et quatrième en Afrique. La Tanzanie a fait un bond de trois places et se trouve à la 112e et 25e sur le continent, juste derrière Madagascar.

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La Guinée-Bissau a réalisé un grand bond de quatre marches et se retrouve au 120e rang mondial et à la 30e position en Afrique. Les Comores redeviennent ainsi leaders dans la région océan Indien devant Madagascar, devant les Maldives (172e), Maurice (179e), Djibouti (195e) et les Seychelles (205e).

Sur le continent africain, le Maroc ne cesse d'impressionner et de grignoter des points dans le top 10 mondial. Le Maroc vient d'escalader de deux marches et se propulse au cinquième rang mondial. Le Sénégal conserve la place du dauphin et 18e au classement mondial devant l'Égypte (26e), la Côte d'Ivoire (28e), le Nigeria (29e) et l'Algérie (32e).

Le classement du top 4 mondial reste inchangé. L'Espagne, championne du monde en titre, conserve le fauteuil du leader, talonnée par l'équipe vice-championne, l'Argentine, devant la France et l'Angleterre. Le Maroc est en cinquième position, un exploit historique dans l'annale du football africain. Le Portugal occupe la sixième sixième place devant le Brésil, la Belgique, les Pays-Bas, la Colombie et l'Allemagne. La prochaine mise à jour du classement est prévue après la fenêtre FIFA en fin mars 2027.