L'accès aux produits technologiques et leur authenticité restent des préoccupations majeures pour les consommateurs malgaches. C'est dans ce contexte qu'Uditec et Samsung ont procédé, le 19 novembre, à l'inauguration du premier Samsung Brandstore de Madagascar, implanté à la Galerie Ikopark, à Tanjombato. Ce nouvel espace est destiné à faire découvrir les différentes gammes de la marque et à accompagner les clients dans leurs choix.

Entièrement dédié à la marque Sud-coréenne, le magasin rassemble plusieurs catégories de produits, allant des smartphones aux téléviseurs, en passant par les appareils électroménagers, les équipements audio et les objets connectés. Les visiteurs ont la possibilité d'explorer les différents modèles, de tester certaines fonctionnalités et de bénéficier de conseils avant tout achat.

« Aujourd'hui, 19 novembre, nous avons inauguré le Brandstore Samsung à la Galerie Tanjombato.

Uditec distribue la marque depuis plus de 10 ans et ce nouvel espace est entièrement dédié à Samsung. On y retrouve l'ensemble de ses gammes. Il s'agit d'une marque originale et reconnue, avec une garantie pouvant aller jusqu'à 2 ans », indique Felana Ralimina, responsable communication et médias au sein de Cosmos.

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Préoccupations

Cette ouverture ne représente pas uniquement l'extension du réseau de distribution. Elle répond également aux préoccupations liées à la fiabilité des achats de produits électroniques. Dans un marché où les circuits de commercialisation sont multiples, les consommateurs accordent une attention particulière à l'authenticité des équipements, mais aussi aux garanties et à la qualité du service après-vente. La possibilité de bénéficier d'un suivi technique fiable constitue ainsi un critère important au moment de l'achat.

Les produits Samsung sont par ailleurs commercialisés dans les magasins Cosmos implantés dans plusieurs régions de Madagascar, précise Felana Ralimina. Pour assurer cette distribution à l'échelle nationale, Uditec dispose notamment d'un réseau de 22 points de vente.