Le handball malgache repart à la conquête de l'océan Indien. Quatre clubs porteront les couleurs nationales à la 30e édition de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, organisée à Maurice du 21 au 28 novembre. Deux formations féminines, le THBC de la ligue Analamanga et le MY-SAH de la ligue Itasy, défendront les chances de la Grande Île. Chez les hommes, le Littoral Sporting de la ligue Atsinanana et le HC Est de la ligue Atsimo Andrefana seront également de la partie.

La tâche s'annonce particulièrement relevée. La Réunion, référence régionale, aligne notamment Saint-Pierre HBC et l'AS Château Morange chez les hommes, ainsi que le HBC Bois de Nèfles et l'ASCES chez les dames. Mayotte sera également représentée par des formations réputées, dont le CH Combani et l'ASC Tsingoni. La compétition réunira ainsi les principales forces du handball insulaire, dans des poules où chaque rencontre s'apparente à une petite finale.

L'historique de la compétition donne une idée de l'ampleur du défi. Organisée depuis plusieurs décennies sous l'égide de l'Association de handball de l'océan Indien (AHBOI), la CCCOI constitue le principal rendez-vous interclubs de la région. Madagascar a déjà inscrit son nom au palmarès. Le THBC s'est notamment illustré chez les dames, avec des sacres en 2012 et 2014. Chez les hommes, l'AS Saint-Michel a atteint plusieurs fois la finale, sans parvenir à décrocher le trophée en 2014.

La dernière édition achevée, en 2024 à Antananarivo, a toutefois confirmé la domination réunionnaise. La Case Cressonnière a remporté le titre féminin en dominant HBF Saint-Denis (31-14), tandis que Saint-Pierre HBC s'est imposé chez les hommes face à Lasours HB (31-30). Un doublé qui témoigne de la qualité du handball réunionnais, notamment en matière de formation et de préparation.

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La tentative de relancer la compétition à Toamasina, en février 2026, n'a pas permis de désigner de nouveaux champions. Le passage du cyclone Gezani a contraint les organisateurs à interrompre le tournoi après trois journées.

À Maurice, les clubs malgaches auront donc une nouvelle occasion de se mesurer aux meilleures formations de la zone. Le THBC et le MY-SAH, qui connaissent déjà les exigences de cette compétition, devront retrouver leur meilleur niveau. Chez les hommes, Littoral Sporting et HC Est auront également besoin de régularité et de solidité pour rivaliser avec les Réunionnais. Le soutien de la diaspora malgache à Maurice pourrait constituer un atout supplémentaire. Pour les clubs de la Grande Île, l'enjeu dépasse les simples résultats : il s'agit de démontrer que le handball malgache peut encore prétendre aux premières places régionales avec l'arrivée de la nouvelle génération.