L'artiste peintre et céramiste, connue sous le nom de Pixi, a reçu le titre de Chevalier de l'Ordre des arts et de la culture, à l'occasion du vernissage de son exposition « Becoming ».

Quinze années de recherche, d'expérimentation et de création artistique trouvent une reconnaissance particulière. Hasina Harimanana Randriatsilofoniaina, alias Pixi, a été distinguée hier à Sahameva Klub par le ministère de la Communication et de la Culture, qui lui a décerné le titre de Chevalier de l'Ordre des arts et de la culture. Le directeur général de l'Agence nationale des arts et de la culture (ANAC) lui a officiellement remis cette distinction. La cérémonie a également marqué le vernissage de « Becoming », sa nouvelle collection de dix oeuvres réalisées en 2026.

À travers « Becoming », l'artiste explore l'idée du devenir, de l'évolution et de la transformation personnelle. Si les paysages abstraits, qui caractérisent habituellement son univers artistique, occupent une place importante dans ses créations, cette collection marque une nouvelle orientation avec un mélange d'abstraction et de portraits. Inspirée notamment par la soif de connaissance de Léonard de Vinci, elle traduit cette démarche d'exploration à travers différentes formes et expressions.

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OEuvre imposantes

« Nous sommes façonnés par nos expériences, nos choix et nos rêves. Nous ne sommes jamais véritablement définis. Becoming, c'est aussi avoir le courage de sortir de ce que les autres attendent de nous et de tracer notre propre chemin », explique-t-elle.

Cette recherche artistique accorde également une place particulière à l'émotion, notamment avec une oeuvre représentant un enfant atteint d'albinisme et sa mère, considérée comme l'une des pièces maîtresses de l'exposition. Inspirée par sa sensibilité et son expérience de la maternité, Hasina Harimanana y exprime le lien protecteur entre une mère et son enfant, ainsi que le besoin de sécurité et de réconfort.

Diplômée des Beaux-Arts et spécialisée en céramique, Hasina Harimanana développe depuis quinze ans une pratique artistique qui associe peinture, poterie et décoration sur verre et porcelaine. Son univers, nourri par les influences de Vincent van Gogh pour l'expressivité des couleurs et de Léonard de Vinci pour sa curiosité intellectuelle, s'inspire également de la nature et des expériences humaines. À travers ses créations, elle explore les matières, les textures et les formes, tout en partageant son savoir-faire en peinture et en céramique. Parmi les autres réalisations marquantes de sa carrière figure un tableau de grand format, mesurant trois mètres sur deux, qui témoigne de son goût pour les oeuvres imposantes et la personnalisation des supports.

Si l'artiste a déjà participé à plusieurs expositions, ce vernissage constitue une première dans son parcours. Avec « Becoming », elle franchit ainsi une nouvelle étape, entre reconnaissance institutionnelle et affirmation de sa démarche artistique.