Les amateurs de hiragasy renoueront avec les grandes confrontations dominicales à travers une nouvelle affiche entre deux formations aux identités artistiques bien affirmées. Ce dimanche, à partir de 10 heures, le kianja Rochel Rasamimanana, à Ampefiloha, accueillera Sahondrafinina Zanany Fenoarivo et Rasamoelson Andohavary. Les deux troupes viendront défendre leurs créations à travers les chants, les discours et les expressions théâtrales qui font la richesse de cette tradition populaire.

Originaire de Fenoarivo, Sahondrafinina Zanany perpétue un héritage familial consacré au vakodrazana et représente la troisième génération de cette lignée artistique. Reconnue comme une référence dans le chant traditionnel, notamment les grands chants narratifs ou « renihira », la formation se distingue par la richesse de son répertoire vocal et la rigueur de ses mises en scène. Ses prestations abordent notamment des leçons de morale et des faits de société du quotidien, à travers des oeuvres comme « Zana-drafy » et « Aza lany andro mimenomenona ». Elle figure également parmi les formations appréciées lors des grands rassemblements, notamment le Hiragasy Goavambe à Mahamasina.

Relance

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De son côté, Rasamoelson Andohavary, troupe familiale ancrée dans la région d'Andohavary, contribue à la transmission du patrimoine culturel de l'Imerina. Présente lors des fêtes traditionnelles, des famadihana et des manifestations populaires, elle se démarque par son dynamisme scénique, particulièrement à travers ses danses de hiragasy, ou « dihy gasy ». La formation attire également un public jeune grâce à de nouvelles figures appréciées, dont la jeune chanteuse Sanni Miarantsoa, qui participe au renouvellement de l'intérêt pour cet art sur scène et sur les réseaux sociaux.

Cette confrontation s'inscrit dans la relance des représentations hebdomadaires, qui ont repris le 15 novembre après une interruption depuis le mois de juin. Le retour de ces spectacles a été marqué par l'affrontement entre Razakason de Fenoarivo et Rafaralahy Raymond d'Ambatoatrano. Une reprise qui a répondu aux attentes des amateurs et témoigné de leur attachement à ces rendez-vous culturels.

« Cette reprise a répondu aux attentes du public. Une série de spectacles est programmée chaque semaine jusqu'en décembre », souligne Jean-José Ramanakarivo, président de la Fédération des mpihiragasy eto Madagasikara. Ces rencontres permettent aux différentes formations de présenter leurs créations et de faire vivre les joutes qui caractérisent le hiragasy.

Toutefois, l'affluence grandissante met en évidence les limites de la capacité d'accueil du site. Le kianja Rochel Rasamimanana peut recevoir environ sept cents personnes, alors que certaines représentations attirent plus de mille spectateurs. Face à cet engouement, le public réclame un agrandissement des lieux afin d'améliorer les conditions d'accueil et de permettre à davantage d'amateurs d'assister aux spectacles.