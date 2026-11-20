Les préparatifs de Noël commencent déjà à se faire remarquer dans la ville de Mahajanga, notamment dans les commerces. Depuis le début du mois de novembre, les commerçants affûtent leurs offres afin d'attirer la clientèle à l'approche des fêtes de fin d'année et d'anticiper les achats de décembre.

De grandes enseignes, telles que Gi-Fi, ainsi que les grandes surfaces du centre-ville, Score et Leader Price à Mahajanga Be, ont déjà mis en rayon les premiers jouets, jeux d'éveil, sapins de Noël et autres articles destinés aux cadeaux et aux décorations festives. Les étals prennent progressivement les couleurs de Noël. Dans les vitrines, guirlandes lumineuses, sapins synthétiques et boules scintillantes sont exposés depuis quelques semaines. Les prix des jouets varient en fonction de leur qualité et de leur marque. Chez Gi-Fi, à Ampasika, les sapins importés de France sont proposés entre 99 000 et 320 000 ariary.

De son côté, la grande enseigne de distribution Score, également située à Ampasika, affiche une réduction de 27 % sur un sapin floqué blanc de 120 cm. Certaines décorations bénéficient aussi de promotions. C'est notamment le cas de la couronne de Noël en guirlande de 25 cm, dont le prix a diminué de 23 %, pour s'établir à 4 900 ariary.

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Les noeuds de Noël ornés de houx et de pommes de pin sont vendus à 5 990 ariary l'unité, contre 8 990 ariary initialement. Les chaussettes du Père Noël en velours bénéficient également d'une réduction de 28 %, avec un prix fixé à 9 990 ariary la pièce.

Les rayons consacrés aux jouets pour enfants, notamment aux poupées, sont déjà bien garnis. Les prix des peluches dépendent également de leur taille : un ours de 100cm coûte 72 990 ariary, tandis qu'une petite peluche panda de 23 cm est proposée à 29 900 ariary.

Les jeux d'éveil, comme les circuits famille canard, les avions ou encore d'autres jouets, occupent également les rayons. Les véhicules à piloter, à l'image d'une moto à pédales, sont affichés à 164 990 ariary. Les livres de coloriage, les livres de bibliothèque et les bandes dessinées sont aussi exposés sur les étalages. Ces ouvrages figurent parmi les idées de cadeaux pour les fêtes.

Chez Leader Price, à Mahajanga Be, les amateurs de chocolat peuvent déjà trouver des boîtes de chocolats de marques importées ainsi que diverses friandises spécialement proposées à l'occasion de Noël. Ces produits sont disponibles depuis quelques semaines.