Pour marquer ses deux décennies d'existence, le groupe d'enfants de la STK Ny Riampeo dévoilera son nouvel album « Ny Tahotrao Reseo » lors d'une célébration prévue à Ambatobe.

Vingt ans de musique, de foi et de transmission méritent une célébration particulière. Ny Riampeo Zandry, branche de la STK (Sampana Tanora Kristianina) Ny Riampeo de l'église FJKM Ziona Fanantenana Ambatobe, marquera cet anniversaire avec la sortie de son cinquième album intitulé « Ny Tahotrao Reseo». La célébration se tiendra ce dimanche, à partir de 14 h 30, à l'occasion d'un culte d'action de grâce suivi d'un concert de louange.

Composé de treize titres aux rythmes variés, ce nouvel opus rassemble les créations de plusieurs auteurs issus de la famille de la STK Ny Riampeo. À travers ce projet, le groupe entend poursuivre sa mission d'évangélisation, particulièrement auprès des enfants et des jeunes, tout en valorisant les talents de ses membres dans le chant et la composition. L'album sera disponible sur clé USB et accompagné d'un livret contenant les paroles des chansons.

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Depuis sa création, Ny Riampeo Zandry contribue à l'éveil intellectuel, physique et spirituel des enfants âgés de 4 à 14 ans, tout en développant leurs aptitudes dans le chant et les arts. Le groupe a déjà remporté la première place lors de concours musicaux organisés par différents médias, notamment Miub Kids et Noely Fahazavana. Il compte également quatre albums à son actif, auxquels s'ajoutent plusieurs projets réalisés en collaboration avec la chorale Ny Riampeo, ainsi que de nombreux clips disponibles sur YouTube.

Cette célébration des vingt ans sera ainsi l'occasion de rendre grâce pour le chemin parcouru et de poursuivre l'engagement musical et spirituel du groupe, avec pour devise : « À Dieu seul la gloire. »