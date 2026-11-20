Dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale du logement d'étudiant, une consultation est actuellement menée au campus universitaire de Mahajanga, à Ambondrona, depuis lundi dernier. L'action est lancée par l'université de Mahajanga et placée sous l'égide du directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, docteur Barbin Ramahefasoa. Elle est coordonnée par le Centre national des oeuvres universitaires (CNEU), dirigé par Steph Eric Randriamanantena.

Cette initiative est organisée afin de définir et d'harmoniser la politique du logement d'étudiant, en fonction de leur situation actuelle et de leurs besoins futurs. Une consultation est menée dans les principales universités de Madagascar. De nombreuses infrastructures ont été construites au sein des universités de Madagascar et il est nécessaire d'en coordonner l'utilisation pour répondre aux besoins réels des étudiants. Les modalités de cette coordination de l'octroi des logements sont actuellement à l'étude.

« Une attention particulière est accordée aux présidents des associations des étudiants dans le cadre de cette consultation, compte tenu de leur rôle essentiel dans la coordination et la facilitation de l'attribution des logements, notamment en période de crise», a expliqué le directeur de cabinet.

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Des représentants étudiants nationaux et régionaux, des organisations pédagogiques et religieuses, des aumôneries, des associations d'étudiants musulmans, des représentants des gouvernements et des municipalités, ainsi que des enseignants et des chefs de département sont présents à cette consultation.