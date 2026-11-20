La scène culturelle tananarivienne promet une soirée éclectique avec plusieurs rendez-vous musicaux et artistiques, entre concerts, exposition immersive et spectacle de cabaret.

The Revery à la Teinturerie. Le rock indépendant et alternatif sera à l'honneur avec The Revery. Originaire d'Antananarivo, le groupe, connu pour ses mélodies introspectives et son énergie scénique, donne rendez-vous aux amateurs de musique à la Teinturerie à partir de 20 heures, pour une soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité.

Les DJ Harissa et Ludowski prendront les commandes des platines dès 17 heures au Tana Water Front. Une programmation musicale pour accompagner le début de soirée dans une atmosphère festive.

Dans le cadre du Novembre numérique, l'Institut français de Madagascar accueillera, à partir de 18 heures, le finissage de « Géométrie vivante - Zafimaniry », une exposition immersive et interactive signée Antsa Arimalala, d'Encoder Experiment. La rencontre se prolongera avec un concert de Drwina, également d'Encoder Experiment.

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L'art visuel sera également à l'honneur avec le vernissage de l'exposition « Heritage (Lova) » de Nina Razajaonarijery, au Centre de recherche et d'action artistique et culturelle (Craam), à Ankatso, au sein de l'Université d'Antananarivo.

Les amateurs de belles interprétations pourront retrouver Mbola Talenta, Inah et Luk sur la scène du Piment Café. Ces trois artistes emblématiques se réuniront pour un spectacle de cabaret à partir de 20 h 30.