Dakar — Le derby de Ziguinchor, devant opposer entre le Casa-Sports à Essamaye FC, dimanche, au stade Aline Sitoë Diatta, est l'une des attractions de la 6e journée de la Ligue 1 de football.

Promu cette saison au sein de l'élite, Essamaye va défier le Casa-Sports, resté cinq journées sans victoire.

Menacé par l'avancée fulgurante de d'Essamaye FC, qui continue de gagner les coeurs des fans de football à Ziguinchor, le Casa-Sports doit réagir pour tenir son rang.

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Un nul ou une défaite pourrait précipiter le club fanion de Ziguinchor vers le bas du classement, alors qu'Essamaye, qui revient de victoire à l'issue de la dernière journée, aura à coeur de maintenir sa bonne dynamique pour progresser.

La sixième journée sera aussi marquée par le déplacement du Jaraaf de Dakar au stade Amadou Barry pour affronter le Guédiawaye FC.

Deuxième au classement, l'équipe de la Médina, qui a l'ambition de jouer le titre cette saison, va tenter de poursuivre son bon début de saison.

En face, Guédiawaye FC va essayer de se relever de son revers de la journée précédente pour se relancer.

- Voici le programme de la 6e journée de Ligue 1: