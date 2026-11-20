Médina Yoro Foulah, 19 novembre (APS) - L'ONG ChildFund Sénégal a doté de lampes solaires plusieurs villages de l'arrondissement de Niaming, dans la région de Kolda (sud), en vue de venir en appui aux élèves et les enseignants de cette zone confrontés au manque d'électricité dans les foyers.

Cette initiative déroulée en partenariat avec l'ONG FODDE, a bénéficié du soutien des autorités des cinq communes ciblées.

"Le projet vise à lever les contraintes liées à l'absence d'électricité à domicile, laquelle complique les révisions et les devoirs des élèves après la classe", a indiqué Mamadou Mbaye, directeur des programmes et du parrainage à ChildFund Sénégal, jeudi, lors de la cérémonie de distribué de ces lampes solaires.

L'objectif du programme est d'accompagner les élèves, en priorité ceux en classe d'examen, afin qu'ils puissent réviser chez eux sous le suivi et la supervision de leurs parents, ainsi que des enseignants, en vue de faciliter l'encadrement des enfants.

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Environ 2 500 élèves et enseignants répartis dans 19 écoles élémentaires et établissements d'enseignement moyen à travers cinq communes de l'arrondissement de Niaming, dans le département de Médina Yoro Foulah, sont ciblés par le programme.

La zone de Médina Yoro Foulah reste confrontée à des problèmes d'accès à l'électricité dans les ménages, obligeant parfois les enfants à étudier à la bougie, à la lampe torche, au feu de bois ou encore sous les rares lampadaires publiques installées dans les communes.

Au-delà du volet équipement, cette initiative prévoit un suivi des résultats scolaires. Les performances des élèves ciblés seront collectées en début de programme, puis en fin d'année afin d'évaluer l'effet des lampes solaires sur leurs résultats.