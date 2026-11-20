Saint-Louis — Une exposition, visant à mettre en valeur les oeuvres issues de la résidence artistique initiée lors de la dernière édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis, a démarré vendredi à Saint-Louis, sous l'égide de l'artiste-plasticien Abdou Karim Fall.

Prévue pour un mois, cette exposition s'inscrit dans le cadre du volet "Off" de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (19 novembre-19 décembre).

"D'habitude, nous organisions des expositions d'arts visuels. Mais cette année, nous avons changé de format en mettant en place une résidence artistique et des ateliers de formation destinés aux jeunes talents", a expliqué l'artiste, également promoteur des Itinéraires artistiques de Saint-Louis, se disant soucieux de contribuer à la promotion des artistes concernés.

L'exposition réunit ainsi 14 artistes confirmés et six jeunes talents, parmi lesquels des étudiants, des élèves et des personnes en situation de handicap. La résidence s'articule autour du thème "Trajectoire, hybride, créer, rayonner, transmettre".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abdou Karim Fall a également tenu à rappeler le rôle important joué par les artistes saint-louisiens dans le développement des arts plastiques au Sénégal. Il a notamment cité Baye Mouké Traoré, qu'il considère comme son maître, Djibril André Diop, surnommé le maître du fer, ainsi qu'André Germain Gaye.

La résidence a par ailleurs accueilli deux artistes mauritaniens et accordé une place importante à la dimension environnementale.

Au total, plus d'une trentaine de tableaux sont exposés à la galerie Thiouth du quartier Nord, qui accueille cette manifestation culturelle pendant un mois.