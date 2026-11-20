Mbour — Le programme "Marins de la Petite Côte", destiné à former et à professionnaliser 1.000 acteurs de la pêche artisanale, a été lancé jeudi, à Nianing, dans le département de Mbour, sous l'égide du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

Doté d'un financement de 367 millions 449 mille francs CFA, ce programme "vise notamment à renforcer les compétences des pêcheurs et mareyeurs, à améliorer leurs conditions de travail et à contribuer à la sécurité maritime", a déclaré le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Soulèye Kane.

"C'est un début de formation qui touche 1 000 pêcheurs marins pour une enveloppe de 367 millions 449 mille francs CFA", a dit M. Kane, lors de la cérémonie officielle de lancement du programme.

Selon lui, "cette action s'inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de renforcer le capital humain dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050".

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Le 3FPT entend poursuivre cette dynamique sur toute la façade maritime du Sénégal, longue de 730 kilomètres, de Saint-Louis à Cap Skirring.

"Aujourd'hui, nous sommes à la Petite-Côte. Demain, on sera à la Grande-Côte pour impacter ces ressources humaines très chères au chef de l'État que constitue la grande famille des pêcheurs", a-t-il indiqué.

Le directeur général du 3FPT a annoncé que "les prochaines interventions concerneront notamment Kayar, Saint-Louis, Ngokhou Mbathie, la Langue de Barbarie, Diembering, Cap Skirring et le Sine-Saloum".

Il a également fait part de "la volonté du 3FPT de signer un accord de partenariat avec l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM) en décembre afin d'assurer la continuité de ce programme de formation".

Dans le cadre de cette initiative, a-t-il ajouté, le 3FPT prévoit aussi d'offrir 1 000 bons de formation aux femmes, pour renforcer leurs compétences dans la transformation des produits halieutiques.

"Si les hommes partent en mer, ce sont les femmes qui restent à la maison. Et si elles restent à la maison sans rien faire, tout le monde sait que rien ne va marcher", a fait valoir Soulèye Kane.

Le programme "Marins de la Petite Côte" concerne des acteurs de la pêche artisanale issus notamment de Mbour, Joal, Saly, Ndiaganiao et des villages environnants, où la pêche constitue une activité importante sur les plans économique et culturel.

Pour le directeur général du 3FPT, la formation constitue un levier essentiel pour permettre aux pêcheurs de renforcer leurs connaissances et d'exercer leur activité dans de meilleures conditions de sécurité.

"Les pirogues ne doivent pas être cassées, les pirogues doivent être sécurisées. Et tout départ doit avoir un bon retour", a-t-il insisté.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l'éloignement croissant des zones de pêche.

La raréfaction des ressources halieutiques pousse désormais les pirogues à opérer entre 40 et 60 kilomètres des côtes, exposant les équipages aux intempéries, aux chavirements, aux incendies et aux abordages.

Face à ces risques, la directrice des Transports maritimes, fluviaux et des Ports à l'ANAM, Sokhna Benga, qui représentait le directeur général de l'agence, a rappelé que l'ANAM avait mis en place, depuis juin 2021, une école itinérante destinée à rapprocher les formations des pêcheurs de leurs lieux de travail.

"Cette initiative a déjà permis de former et d'enrôler plus de 3 500 capitaines d'embarcations non pontées", a-t-elle fait savoir.

Elle a souligné que "la formation sera assurée avec l'appui d'Étoile Marine du Sénégal, une structure agréée par l'ANAM, dans le cadre d'un partenariat associant expertise pédagogique, encadrement maritime et financement du 3FPT".

"Les enseignements seront dispensés conformément aux conventions internationales STCW et STCW-F de l'Organisation maritime internationale (OMI), notamment en matière de sécurité, de techniques de survie, de lutte contre les incendies et de premiers secours", a-t-elle ajouté.

Au-delà de la sécurité en mer, le programme entend également améliorer l'employabilité des pêcheurs sénégalais, notamment dans les activités liées au développement de l'économie bleue et aux perspectives d'emplois générées par l'exploitation des hydrocarbures offshore.