Gandiol — Le taux d'accès à un assainissement amélioré a atteint 74,4% dans la région de Saint-Louis (nord), soit un niveau supérieur à la moyenne nationale, a-t-on appris du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Ces résultats "sont encourageants, mais ne doivent pas occulter les défis qui subsistent, notamment celui de l'éradication totale de la défection à l'air libre, a-t-il déclaré à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes dont il présidait la cérémonie, jeudi, au centre Tabax Nité de Gandiol.

Selon le ministre, les résultats de l'enquête WASH 2023 de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) indiquent que le taux global d'accès à l'assainissement a atteint 61,2% au Sénégal, avec des disparités importantes entre le milieu urbain, où ce taux est de 71,7%, et les zones rurales, où il s'établit à 52,6%.

Mais derrière ces chiffres, "il y a des réalités humaines qu'ils peuvent bien ignorer, à savoir les enfants dont la santé est menacée, mais aussi les élèves dont les conditions d'apprentissage sont compromises".

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Il a aussi évoqué le cas des femmes et filles qui subissent de manière disproportionnée les conséquences de l'insuffisance et de l'inaccessibilité des installations sanitaires.

"L'absence de toilettes sûres, propres, accessibles et financièrement abordables est donc bien plus qu'un problème d'infrastructures. Elle constitue une atteinte à la dignité humaine, un facteur d'inégalités sociales et une menace pour la santé publique et la préservation de notre environnement", a-t-il fait savoir.

La Journée mondiale des toilettes porte sur le thème "Des toilettes sûres pour un avenir équitable".

Le choix de Ndiébène Gandiol traduit également la volonté de rapprocher les politiques publiques des territoires et de mettre en lumière les enjeux de l'assainissement au niveau des collectivités territoriales, renseigne une note conceptuelle.

Cette célébration s'inscrit dans la dynamique de réalisation des Objectifs de développement durable, notamment dans l'ODD 6, lequel vise à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et assainissement gérés de façon durable, ajoute le texte.