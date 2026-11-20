Dakar — L'art et la culture représentent un "puissant langage" favorisant la paix et la réconciliation, en créant un espace de résistance et de restauration du lien social, en particulier dans la situation de pays en crise, a souligné la ministre en charge de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République démocratique du Congo (RDC), Yolande Elebe Ma Ndembo.

"Dans un contexte où notre pays fait face à des défis considérables, notamment dans sa partie orientale, la culture devient un espace de résistance à la violence, de reconstitution de la mémoire et de restauration du lien social", a-t-elle dit, jeudi, dans une allocution prononcée à l'ouverture de la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'art 2026).

Elle intervenait devant un parterre de personnalités réunis à cette occasion à l'ancien palais de justice du Cap Manuel, parmi lesquelles le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, et l'ancienne ministre française Ségolène Royal.

"Nos artistes contribuent à préserver notre humanité, à jouer une voie pour la communauté et à transformer la souffrance en force de création", a déclaré la ministre congolaise en charge de la Culture.

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L'art "ne fait pas disparaître les épreuves, mais il nous donne, il nous aide à être ensemble, il ouvre les chemins de dialogue là où les mots semblent insuffisants", a-t-elle ajouté.

"L'art rapproche les générations, il réunit les communautés et rappelle que la vie humaine demeure notre bien commun et précieux", a insisté Yolande Elebe Ma Ndembo.

La ministre congolaise, présente à Dakar depuis mardi, est à la tête d'une forte délégation de la République démocratique du Congo, pays invité d'honneur de la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar.

Elle estime que la participation de son pays à cette biennale de Dakar sera l'occasion de présenter au monde "la vitalité de la création" congolaise.

En plus du Pavillon national dédié aux artistes congolais au palais de la justice, deux artistes figurent dans l'exposition internationale, notamment le lauréat du Grand-Prix du chef de l'Etat Léopold Sédar Senghor, Beau Disundi Nzazi, et des artistes qui vont exposer pour le compte du programme parallèle, libre et participatif du Dak'Art.

"A travers cette participation, la République démocratique du Congo souhaite mettre en lumière une création qui assure tellement sa complexité, une création à la fois enracinée et ouverte, locale et universelle, traversée par les réalités de notre temps et porteuse d'espérance", a-t-elle dit.

Devant ses homologues du Sénégal, du Mali, de la Guinée Bissau, du Cap-Vert et du Bénin, Yolande Elebe Ma Ndembo a invité au renforcement de la coopération culturelle entre les nations africaines.

"Nous devons multiplier les échanges entre nos artistes, nos institutions, nos universités, nos musées, nos centres, et nos créateurs. L'Afrique doit davantage s'ouvrir à elle-même", a-t-elle plaidé.

La ministre congolaise en charge de la Culture, des Arts et du Patrimoine milite pour que l'Afrique fasse circuler ses oeuvres, ses idées, ses savoirs et ses talents.

"Elle doit construire des réseaux solides, développer ses propres marchés culturels et inscrire ses créations dans les grandes dynamiques internationales sans jamais renoncer à son identité. Le Sénégal demeure un modèle remarquable", a-t-elle fait valoir.