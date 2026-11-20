Dakar — Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a procédé, vendredi soir, au lancement officiel des activités promotionnelles de la 34e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), prévue du 10 au 31 décembre 2026, avec la République d'Algérie comme pays invité d'honneur.

"La FIDAK constitue une plateforme stratégique de rencontres et d'échanges commerciaux, mais également un cadre de promotion des investissements et de développement de partenariats entre les opérateurs économiques africains et leurs homologues internationaux", a déclaré le directeur général du CICES, Massamba Guèye.

Selon lui, "plus de 8 000 mètres carrés de surfaces d'exposition ont déjà été réservés par des exposants provenant de 21 pays".

Ces chiffres traduisent "la confiance renouvelée des acteurs économiques envers la destination Sénégal et envers le CICES", a-t-il indiqué.

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L'édition 2026 de la FIDAK porte sur le thème "Digitalisation et innovations au service de la transformation économique".

"Cette édition ambitionne de renforcer les échanges commerciaux et les partenariats économiques, tout en contribuant à la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050", a expliqué M. Guèye.

L'ambassadeur d'Algérie à Dakar, Ridha Nebais, a souligné, pour sa part, que la participation de son pays à cette édition constitue une occasion de consolider les relations économiques et commerciales avec le Sénégal.

La délégation algérienne comporte des opérateurs économiques publics et privés intervenant dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie, l'agroalimentaire, les cosmétiques et les matériaux de construction, a-t-il ajouté.

"C'est une aubaine pour le Sénégal et pour la coopération bilatérale", a déclaré l'ambassadeur, invitant les opérateurs économiques sénégalais à saisir cette occasion pour nouer des partenariats avec leurs homologues algériens.

Présidant la cérémonie au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, le secrétaire général de ce département, Ababacar Sadikh Ndiaye, a insisté sur la nécessité de développer les investissements croisés entre les deux pays.

"Il faut que les Sénégalais investissent en Algérie, que les Algériens aussi puissent investir au Sénégal. C'est la meilleure façon de renforcer les échanges commerciaux", a-t-il soutenu.

Il a salué le travail accompli par la direction générale du CICES dans la préparation de cette édition, estimant que la FIDAK constitue bien plus qu'un espace d'exposition commerciale, en raison de son rôle dans la promotion de la culture et du savoir-faire sénégalais.