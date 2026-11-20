Addis Ababa — L'Éthiopie est en passe de jouer un rôle plus important dans l'élaboration de l'action mondiale en faveur du climat en mettant en avant ses initiatives de développement durable et son modèle économique résilient face au changement climatique, selon Clare Shakya, directrice générale mondiale chargée du changement climatique chez The Nature Conservancy (TNC).

S'exprimant en marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) qui se tient actuellement à Antalya, en Turquie, Mme Shakya a déclaré que son organisation nourrissait de grandes attentes concernant la prochaine COP que l'Éthiopie s'apprête à accueillir, citant l'engagement du gouvernement à lutter contre le changement climatique et son expérience dans la mise en oeuvre d'un développement sobre en carbone et résilient face au climat.

Elle a souligné que l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie témoigne de l'engagement du pays en faveur de la restauration des écosystèmes naturels, notamment les forêts et les ressources en eau, qui sont essentiels pour renforcer la résilience climatique et améliorer le stockage du carbone.

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« Il est essentiel que nous restaurions nos systèmes naturels, nos forêts et nos ressources en eau pour faire face aux impacts du changement climatique et stocker davantage de carbone dans nos paysages », a déclaré la directrice générale mondiale.

Mme Shakya a également salué le rôle de premier plan joué par l'Éthiopie dans la promotion de l'adaptation au changement climatique, exprimant l'espoir que la prochaine COP organisée par ce pays contribuerait à faire avancer les efforts mondiaux visant à accroître les financements et à renforcer la résilience des communautés vulnérables.

Elle a en outre souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière d'énergie verte et d'industrialisation verte, notant que l'expérience de ce pays pourrait offrir des enseignements précieux aux autres nations cherchant à poursuivre leur croissance économique tout en réduisant leurs émissions de carbone.

Selon elle, l'approche de l'Éthiopie en matière d'urbanisation offre également une occasion importante de montrer comment les villes peuvent se développer tout en garantissant la sécurité alimentaire, un logement décent et un développement à faibles émissions de carbone.

Alors que l'urbanisation s'accélère à travers l'Afrique, a-t-elle déclaré, l'expérience de l'Éthiopie en matière de promotion d'un développement urbain durable sur le plan environnemental pourrait fournir des enseignements utiles aux pays cherchant à concilier la croissance démographique avec les priorités en matière de climat et de développement.

Elle a ajouté que l'expérience de l'Éthiopie, qui consiste à combiner protection de l'environnement, résilience climatique et développement économique à faibles émissions de carbone, recèle des enseignements importants pour la communauté internationale, alors que les pays intensifient leurs efforts pour faire face aux impacts du changement climatique.

Shakya a finalement fait remarquer que l'organisation prochaine de la COP par l'Éthiopie devrait aller au-delà de la simple mise en avant des réalisations nationales pour proposer des solutions concrètes dont d'autres pays pourraient s'inspirer et qu'ils pourraient reproduire.