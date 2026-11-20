Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a appelé à un changement radical dans la manière dont les médias traitent les questions de migration et de déplacements forcés dans la région de la Grande Corne de l'Afrique, exhortant les journalistes à aller au-delà d'une couverture médiatique axée sur les crises et à mettre en avant la mobilité humaine comme moteur de l'intégration régionale, de la résilience et de la prospérité partagée.

Cet appel a été lancé lors d'une table ronde organisée à Kampala, en Ouganda, dans le cadre des IGAD Media Awards 2026, sous le thème « Salon du partage des connaissances : des récits à l'impact ».

En ouvrant la discussion, le secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, Mohamed Abdi Ware, a souligné que la mobilité humaine est profondément ancrée dans l'histoire, la culture, les moyens de subsistance et les relations sociales de la région, et qu'elle dépasse largement les défis politiques et économiques contemporains.

Il a fait remarquer que, depuis des générations, les communautés de toute la région traversent les frontières pour le commerce, l'emploi, l'éducation, l'accès à l'eau, les pâturages, le regroupement familial et les liens culturels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les flux migratoires sont toutefois devenus de plus en plus complexes ces derniers temps, sous l'effet des conflits, de l'insécurité, des pressions économiques, du changement climatique, des sécheresses récurrentes, des inondations et de la dégradation de l'environnement.

Selon le secrétaire exécutif adjoint, l'ampleur des déplacements forcés, en particulier, souligne l'urgence d'une réponse régionale coordonnée.

La Grande Corne de l'Afrique accueille actuellement environ 5,6 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile, ainsi que près de 16 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ce qui porte le nombre total de personnes déplacées de force à plus de 20 millions.

Il a souligné que pour relever ces défis, il fallait aller au-delà des préoccupations humanitaires et sécuritaires et considérer la mobilité humaine comme un investissement stratégique dans le capital humain, l'intégration régionale, la résilience et la prospérité économique partagée.

Abdi Ware a mis en avant les efforts de l'IGAD visant à établir des cadres politiques régionaux pour faire face aux migrations et aux déplacements, notamment le Cadre régional de politique migratoire de l'IGAD de 2020, la Déclaration de Nairobi de 2017 sur les réfugiés et son plan d'action, la Déclaration de Kampala de 2019 sur l'emploi, les moyens de subsistance et l'autonomie, ainsi que la Déclaration de Djibouti de 2021 sur le travail, l'emploi et la mobilité de la main-d'oeuvre.

Il a également évoqué l'Accord de l'IGAD sur la libre circulation des personnes, qui est en passe d'acquérir le statut de traité, comme une avancée importante visant à faciliter la circulation des personnes, des biens, des services, des compétences et des investissements au-delà des frontières régionales.

Dans ce contexte, il a déclaré que les Prix des médias de l'IGAD avaient pour objectif d'inciter les journalistes à repenser en profondeur la manière dont la migration et les déplacements de population sont présentés, en reconnaissant le rôle influent des médias dans la formation de l'opinion publique, l'orientation des priorités politiques, l'orientation du discours sur le développement et la responsabilisation des institutions.

Il a exhorté les professionnels des médias à adopter un journalisme précis, équilibré, fondé sur des faits et éthique, qui place la dignité et les expériences vécues des migrants, des réfugiés et des familles déplacées au coeur de la couverture médiatique.

La migration, a souligné le secrétaire exécutif adjoint, ne doit pas être abordée exclusivement sous l'angle des franchissements irréguliers des frontières, des menaces pour la sécurité et des urgences humanitaires. Les reportages doivent également mettre en lumière son potentiel pour favoriser l'intégration économique, la prospérité, les échanges culturels, le partage des connaissances et le développement technologique.

Dans le même temps, il a souligné la nécessité d'une couverture médiatique responsable des risques graves liés à la migration irrégulière, notamment la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le travail forcé, l'exploitation, les itinéraires migratoires dangereux et les violations des droits humains et civils des migrants.

Abdi Ware a ajouté que les défis et les opportunités liés à la mobilité humaine ne peuvent être relevés par les gouvernements et les institutions régionales seuls, appelant à une approche impliquant l'ensemble des pouvoirs publics et de la société civile, notamment les États membres, les communautés de migrants et de réfugiés, les partenaires de développement, le secteur privé, le monde universitaire, les employeurs et les organisations de travailleurs.

Réaffirmant l'engagement de l'IGAD à collaborer avec les États membres et les partenaires de développement, il a évoqué la vision d'une région où chacun pourrait se déplacer en toute sécurité et dans la dignité, bénéficier d'une protection et d'opportunités économiques, et contribuer de manière significative à la prospérité collective.

Les IGAD Media Awards 2026, qui se sont déroulés à Kampala les 19 et 20 novembre, ont réuni des professionnels des médias de la région afin de promouvoir un journalisme responsable et des reportages percutants sur la migration, la mobilité humaine et les déplacements forcés dans l'ensemble de la Grande Corne de l'Afrique.