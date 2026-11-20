Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Inde ont discuté du renforcement de leur coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement, l'Éthiopie mettant en avant les opportunités offertes par ses réformes économiques en cours et l'accès au vaste marché africain.

Ces discussions ont eu lieu lorsque la ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Yasmin Wohabrebbi, a reçu dans son bureau le nouvel ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Devesh Uttam. À cette occasion, ils ont échangé leurs points de vue sur le commerce bilatéral, les investissements, la résolution des déséquilibres commerciaux et l'intégration des marchés régionaux.

Au cours de cette rencontre, la ministre a souligné que les relations entre l'Éthiopie et l'Inde reposaient sur des liens diplomatiques de longue date, le respect mutuel, la coopération Sud-Sud et l'amitié entre les dirigeants des deux pays, a indiqué le ministère sur sa page de réseau social.

Elle a également salué le soutien constant apporté par l'Inde aux efforts de l'Éthiopie pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier son appui tout au long des différents cycles de négociations d'adhésion.

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Soulignant les opportunités découlant de la réforme économique «Homegrown» menée par l'Éthiopie, Yasmin a déclaré que les réformes en cours ouvraient progressivement l'économie et élargissaient la participation du secteur privé.

Elle a mis en avant les progrès réalisés dans l'ouverture de certains secteurs aux investisseurs nationaux et étrangers, la réforme du secteur financier visant à faciliter l'entrée des banques étrangères, l'amélioration de l'accès aux devises étrangères et la simplification des procédures fiscales, douanières et d'octroi de licences commerciales grâce à la numérisation.

La ministre a ajouté que l'adhésion de l'Éthiopie à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) offrait aux entreprises indiennes la possibilité d'implanter des activités d'investissement et de production dans le pays, d'accéder au vaste marché africain et de développer des chaînes de valeur régionales.

Pour sa part, l'ambassadeur Devesh Uttam a réaffirmé l'engagement de l'Inde à renforcer ses relations avec l'Éthiopie, décrivant ce pays comme un partenaire important pour l'Inde et une porte d'entrée vers le vaste marché africain.

Il a souligné que les relations bilatérales avaient évolué vers un partenariat stratégique, citant les résultats des récentes visites de haut niveau effectuées par les dirigeants et les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

L'ambassadeur Uttam a également fait part de l'intérêt de l'Inde pour un renforcement accru de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et d'autres secteurs d'intérêt commun.

À l'issue de la discussion, l'ambassadeur a visité l'exposition consacrée aux exportations organisée par le ministère.