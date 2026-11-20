Addis Ababa — Le stade Adey Abeba, dont la construction était au point mort depuis longtemps et qui fait désormais l'objet de travaux intensifs, sera achevé dans les mois à venir, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed.

Ce stade polyvalent devrait accueillir 62 000 spectateurs et disposer d'un parking pouvant accueillir plus de 10 000 véhicules.

Dans une vidéo partagée sur sa page officielle X, le Premier ministre a déclaré que ceux qui connaissaient cet endroit il y a un an pouvaient se rendre compte à quel point l'unité, la détermination et l'effort collectif peuvent être sources de changement.

Cette transformation démontre que l'Éthiopie « peut travailler, construire et devenir attractive », a-t-il ajouté.

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Après avoir inspecté le stade, dont l'achèvement est prévu dans environ six mois, le Premier ministre a également inauguré, à côté du stade, un monument rendant hommage à Yidnekatchew Tessema, figure emblématique du football éthiopien largement considéré comme un pionnier du football africain.

Le Premier ministre a remercié les aînés, les retraités, les investisseurs, les chefs d'entreprise déplacés et les jeunes pour leur soutien à ces travaux.

« Beaucoup rêvent, mais peu parviennent à aller jusqu'au bout », a déclaré le Premier ministre Abiy, exhortant les citoyens à ignorer les critiques et à poursuivre la construction.

Appelant à l'unité, il a souligné qu'« il n'y a personne qui viendra construire notre pays à notre place. C'est en coopérant entre nous que nous construisons un pays. »

Le Premier ministre a enfin exhorté les citoyens à persévérer, se disant convaincu que les initiatives actuelles porteront leurs fruits.