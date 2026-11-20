Le trafic ferroviaire est suspendu depuis jeudi 19 novembre entre le Kasaï et le Katanga à la suite du déraillement d'un train de marchandises survenu à Mwene-Ditu, dans la province de Lomami. L'accident, qui n'a fait aucune victime, a causé d'importants dégâts sur la voie ferrée, perturbant les échanges commerciaux entre les deux régions. La Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) affirme avoir engagé des travaux de réparation pour rétablir rapidement la circulation sur cet axe stratégique.

Le train, en provenance de Lubumbashi, a déraillé jeudi vers 3 heures du matin à environ un kilomètre de la gare de Mwene-Ditu.

Selon les informations recueillies sur place, quatre wagons ont quitté les rails avant de terminer leur course dans des parcelles habitées. La violence du choc a entraîné l'arrachement de plusieurs rails sur une section importante de la voie ferrée.

L'interruption du trafic préoccupe les opérateurs économiques, qui dépendent fortement du transport ferroviaire pour l'approvisionnement du Kasaï en carburant, poissons salés, fretins et produits manufacturés en provenance du Katanga.

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Dans le sens inverse, plusieurs produits agricoles du Kasaï notamment l'huile de palme et ses dérivés, transitent régulièrement par cet axe.

Les commerçants craignent que la suspension prolongée du trafic n'entraîne des retards d'approvisionnement et des pertes économiques importantes.

La SNCC annonce des travaux de réparation

Face à ces inquiétudes, la direction régionale Nord de la SNCC assure que les équipes techniques sont déjà mobilisées sur le site du déraillement.

Selon le directeur régional Nord, Emmanuel Kalonji, les dégâts concernent une portion d'environ 60 mètres de voie ferrée.

« Nous avons des problèmes sur 60 mètres de voie. Nous sommes déjà en train d'y travailler. Nous nous sommes donné 48 heures, à compter d'hier, pour effectuer les travaux », a-t-il déclaré.

La SNCC espère rétablir la circulation dans les meilleurs délais afin de limiter les perturbations sur cet important corridor ferroviaire reliant le Katanga au Kasaï.

En attendant la fin des travaux, les usagers et opérateurs économiques restent dans l'expectative, dans une région où le transport ferroviaire demeure essentiel pour l'acheminement des personnes et des marchandises.