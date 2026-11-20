La situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'agglomération de Bunyakiri, située dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Cette tension est alimentée par des affrontements d'intérêts entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), qui entendent maintenir leur contrôle sur cette zone, et les rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN), qui cherchent à en déloger les forces loyalistes.

Au-delà des enjeux militaires, Bunyakiri revêt une importance stratégique majeure. L'agglomération constitue un carrefour essentiel reliant le Sud-Kivu au Nord-Kivu. Grâce à son ouverture vers la zone de Hombo, elle facilite les échanges commerciaux entre Bukavu, Kabare, Walikale et, plus loin, la ville de Kisangani. Cette position géographique en fait un passage incontournable pour de nombreux commerçants de la région.

Sur le plan économique, Bunyakiri est également considérée comme l'un des greniers agricoles de la région. Son climat favorable permet une production importante d'huile de palme, de banane plantain et de manioc. La proximité du parc national de Kahuzi-Biega favorise une végétation abondante, soutenue par des précipitations régulières et un climat relativement doux.

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La richesse de Bunyakiri ne se limite toutefois pas à son potentiel agricole. Son sous-sol regorge de minerais stratégiques, notamment l'or, la cassitérite (étain) et le coltan. Malgré ces ressources considérables, les populations locales peinent à bénéficier des retombées économiques de leur exploitation.

Déjà en 2020, la société civile de la région alertait sur l'exploitation illégale de l'or par plusieurs groupes armés, dont les FDLR, les Nyatura et les Mai-Mai Raïa Mutomboki, notamment à l'intérieur du parc national de Kahuzi-Biega. Selon des acteurs locaux, ces ressources minières continuent d'attiser les convoitises aussi bien des groupes armés que d'intérêts extérieurs.

La dégradation de la sécurité a également aggravé la situation humanitaire. Selon des données du Club des filles reporters de la RDC, publiées le 19 novembre 2026, au moins 15 000 femmes, filles et enfants déplacés par les combats vivent dans des conditions précaires à Kalonge, Bunyakiri et Itebero.

Entre son rôle de carrefour commercial, son potentiel agricole et ses importantes ressources minières, Bunyakiri apparaît comme une zone à fort enjeu économique et stratégique. Une réalité qui contribue à expliquer les tensions persistantes qui secouent cette partie du territoire de Kalehe.