Des conseillers communaux de Kinshasa, Kisangani et Bunia ont appelé, jeudi 19 novembre, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à organiser l'élection des bourgmestres et de leurs adjoints à travers la République démocratique du Congo. Ce plaidoyer figure dans une déclaration rendue publique à l'issue d'un colloque de deux jours tenu à Kisangani.

Organisée par l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains (AJDDH), cette rencontre était placée sous le thème : « La gouvernance démocratique des communes en RDC ». Les participants ont examiné les principaux défis liés aux relations entre les bourgmestres et les conseillers communaux, tout en formulant des pistes de solutions pour améliorer le fonctionnement des administrations locales.

Parmi les recommandations issues des travaux, les élus ont insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différentes instances communales. Conseiller communal élu de la commune de Makiso à Kisangani, Lobanga Lofoli estime qu'un meilleur climat de coopération entre bourgmestres et conseillers favoriserait davantage la redevabilité dans la gestion des affaires publiques.

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De son côté, Antoinette Lokomba, conseillère communale élue de Makala à Kinshasa, a plaidé pour l'octroi de moyens adéquats aux conseillers communaux afin de leur permettre d'exercer efficacement leur mandat au service de leurs communautés.

À l'approche de la fin de leur mandat, certains élus ont également évoqué les contraintes particulières auxquelles font face certaines entités. À Bunia, un conseiller communal a notamment demandé la levée de l'état de siège afin de favoriser un fonctionnement normal des institutions locales.

Le directeur exécutif de l'AJDDH, Jedidia Mabela, a assuré qu'un mécanisme de suivi sera mis en place pour veiller à l'application des recommandations formulées lors du colloque. Selon lui, cette démarche vise à éviter que les résolutions adoptées ne restent sans effet et à contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique au niveau communal en RDC.