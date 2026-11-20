Le rapprochement entre Lomé et Bichkek se concrétise. Le Parlement kirghiz a ratifié l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements conclu avec le Togo.

Le rapprochement entre Lomé et Bichkek se concrétise. Le Parlement kirghiz (Jogorku Kenesh) a ratifié l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements conclu avec le Togo.

L'accord avait été signé lors de la visite officielle du président du Conseil, Faure Gnassingbé, au Kirghizistan, fin avril.

Huit domaines de coopération avaient alors fait l'objet d'accords : diplomatie, économie numérique, culture, investissements, éducation, santé, économie et agriculture. Sur le plan économique, deux textes avaient été conclus : l'un pour améliorer le climat des affaires, l'autre sur la promotion et la protection des investissements.

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À Bichkek, Faure Gnassingbé avait vanté un cadre d'investissement togolais « fondé sur la visibilité, la stabilité et la sécurité juridique ». Ce type d'accord sert à rassurer les investisseurs : il les protège contre l'expropriation arbitraire et la discrimination, et leur garantit des recours en cas de litige.

Début septembre, le dirigeant togolais était de retour à Bichkek pour le 26e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

La ratification kirghize marque une étape concrète : l'accord peut désormais entrer en vigueur dès que les deux pays auront achevé leurs procédures.