Luanda — L'Angola a pris part à la troisième édition du Forum Schuman sur la sécurité et la défense 2026, tenue les 17 et 18 novembre à Bruxelles, en Belgique, avec la participation de représentants de plus de 85 pays, réunis pour examiner les enjeux géopolitiques actuels et renforcer la coopération internationale dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la défense.

La délégation angolaise était conduite par le secrétaire d'État chargé de la Protection des objectifs stratégiques auprès du ministère de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, António de Sousa Queirós.

Selon une note d'information de l'ambassade d'Angola en Belgique, transmise à l'ANGOP, cette rencontre a réuni des représentants des États membres de l'Union européenne (UE), des pays partenaires, des institutions européennes, des organisations internationales et régionales, ainsi que des membres de gouvernements et du monde universitaire, sur fond de préoccupations grandissantes face à la multiplication des menaces pesant sur la sécurité internationale.

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La séance inaugurale, organisée au Parlement européen, a été marquée par l'intervention de sa présidente, Roberta Metsola, qui a mis en garde contre la détérioration de l'environnement sécuritaire international, notamment en raison des menaces hybrides ciblant les infrastructures critiques, des risques sur le flanc oriental de l'Europe et des attaques visant la navigation commerciale en mer Noire.

Évoquant le conflit en Ukraine, Roberta Metsola a réitéré la nécessité de maintenir le soutien européen et de poursuivre la recherche d'un règlement pacifique garantissant la sécurité, la justice et la dignité, qu'elle a présentées comme des conditions fondamentales à la stabilité du continent européen.

Au cours des deux journées de travaux, les participants ont examiné plusieurs questions liées aux conflits armés, au terrorisme, à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, aux menaces hybrides ainsi qu'à la protection des chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense, notamment dans les domaines maritime et spatial.

Les discussions ont également porté sur les répercussions de l'instabilité géopolitique, de la désinformation et de la dépendance technologique sur la sécurité internationale, ainsi que sur la nécessité de renforcer les capacités des États à faire face aux nouvelles formes de menaces.

Dans le domaine de la cybersécurité, les débats ont mis en évidence la sophistication croissante des cyberattaques, considérées comme une menace pour les infrastructures stratégiques, les institutions publiques et les systèmes de défense. Le partage de renseignements et le renforcement des capacités nationales ont, à cet égard, été jugés essentiels pour relever ces défis.

Pour l'Angola, les questions abordées soulignent l'importance d'approfondir la coopération avec l'Union européenne et l'Union africaine, notamment dans les domaines de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, de la protection des infrastructures stratégiques et du développement des compétences en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle.

La résilience des chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense a également figuré à l'ordre du jour, lors d'une table ronde consacrée au thème « Defence Supply Chains ». À cette occasion, des représentants du Koweït et de l'Ukraine ont souligné la nécessité de diversifier les fournisseurs, de réduire les dépendances stratégiques et de renforcer les capacités industrielles et logistiques.

Le transfert de technologies et le partage de connaissances ont également été présentés comme des leviers essentiels pour accroître l'autonomie des pays et renforcer leurs capacités de réaction dans ce domaine.

Les travaux ont par ailleurs porté sur la stabilité en Somalie et la situation humanitaire en Afghanistan, avec une attention particulière accordée à la protection des populations civiles et aux droits des jeunes.

Au terme des échanges, le Forum a conclu que les défis auxquels est actuellement confrontée la sécurité internationale nécessitent des alliances stratégiques solides, des capacités de réaction accrues et une coopération multilatérale durable.

La délégation angolaise comprenait également des cadres du ministère de la Défense, des membres de la mission diplomatique d'Angola en Belgique ainsi que des représentants de la chancellerie de défense en France.

ART/BS