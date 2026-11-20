Luanda — L'Angola entend promouvoir le corridor de Lobito comme une alternative logistique pour le Malawi et renforcer les liaisons commerciales et aériennes avec ce pays, dans le cadre de la coopération régionale, a annoncé mercredi à Lilongwe l'ambassadeur angolais, Albino Malungo.

Le diplomate, accrédité au Malawi avec résidence en Zambie, s'exprimait à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola, organisée pour la première fois dans ce pays par l'intermédiaire d'une représentation diplomatique angolaise propre.

À cette occasion, Albino Malungo a estimé que le corridor de Lobito constituait pour le Malawi une porte d'accès à l'océan Atlantique et une voie logistique compétitive pour les pays de la région, en offrant de nouvelles possibilités de transport et un meilleur accès aux marchés internationaux.

Selon l'ambassadeur, le développement des échanges commerciaux entre les deux pays passe nécessairement par l'amélioration des liaisons de transport et des infrastructures, un axe prioritaire qu'Angola entend promouvoir dans le cadre de l'intégration régionale.

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Il a rappelé qu'après le rétablissement de la paix, le 4 avril 2002, au terme de près de trois décennies de conflit armé, l'Angola avait engagé un vaste processus de réconciliation nationale et de reconstruction des infrastructures, accompagné d'investissements dans les secteurs portuaire, ferroviaire, routier, énergétique, de l'approvisionnement en eau, de l'éducation et de la santé.

Sous la conduite du Président de la République, João Lourenço, a-t-il ajouté, l'Angola poursuit ses efforts en vue d'améliorer les liaisons entre les différentes régions du territoire national et de renforcer son interconnexion avec les pays voisins.

Dans cette perspective, le corridor de Lobito, dont le tracé prévoit une connexion avec la Zambie, pourrait également répondre aux intérêts économiques du Malawi, en complétant les itinéraires commerciaux dont dispose ce pays et en offrant davantage d'options pour ses opérations d'importation et d'exportation.

Le diplomate a également exprimé son intérêt pour le renforcement des relations entre les chambres de commerce des deux pays, tout en invitant les opérateurs économiques malawiens à découvrir les opportunités d'investissement offertes par l'Angola.

Dans le secteur des transports, il a révélé que des discussions étaient en cours entre les autorités angolaises compétentes et les organismes de l'aviation civile en vue d'améliorer la connectivité aérienne régionale.

Parmi les initiatives à l'étude figurent des études de faisabilité portant sur la mise en place d'une liaison aérienne entre Luanda, Lusaka et Lilongwe, un projet que l'ambassadeur espère voir aboutir dans les meilleurs délais.

Le secteur minier constitue un autre domaine présentant un potentiel de développement de la coopération bilatérale. À cet égard, Albino Malungo a exprimé la disponibilité de l'Angola à collaborer avec le Malawi pour identifier des opportunités de partenariat et promouvoir le développement conjoint dans ce secteur.

L'ambassadeur a enfin souligné le caractère particulièrement symbolique de cette célébration, qui marque la première commémoration de la fête nationale angolaise au Malawi dans le cadre d'une représentation diplomatique propre, à savoir le bureau de représentation de l'ambassade d'Angola dans ce pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre malawien de la Justice, Charles Mhango, en qualité d'invité d'honneur, de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique accrédité au Malawi ainsi que de responsables d'institutions publiques et privées.

ART/BS