À l'occasion de la fête Ganga Asnan, qui sera c élébrée le mardi 24 novembre, la Beach Authority rappelle que seuls les détenteurs d'une Beach Trader Licence, délivrée par ses services, sont autorisés à vendre des produits sur les plages publiques. Toute personne exerçant une activité commerciale sans cette licence s'expose à des poursuites judiciaires.

Dans un communiqué, l'organisme appelle également les Mauriciens à faire preuve de civisme et de responsabilité durant les célébrations. Il invite le public à maintenir les plages propres, à utiliser les poubelles et les bennes spéciales mises à disposition, à éviter les nuisances sonores et à respecter les autres usagers.

La Beach Authority compte sur la collaboration de tous afin de préserver la propreté et l'accessibilité des plages publiques pendant cette période festive. Elle souhaite également une bonne fête de Ganga Asnan à tous les Mauriciens.