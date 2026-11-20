Me Robin Ramburn, Senior Counsel, a été nommé, ce vendredi 20 novembre, président du conseil d'administration de la Gambling Regulatory Authority (GRA), ce. Il comble le poste laissé vacant à la tête de l'instance de régulation depuis le départ de son ancien président, Veeshal Chumroo, en avril.

L'intérim était jusqu'ici assuré par Mahen Bheekhee, Acting Chairperson, qui occupait également les fonctions de directeur des finances et de membre du conseil d'administration.

Fort de plus de trois décennies d'expérience, Robin Ramburn a notamment présidé le Bar Council à deux reprises. Son expertise couvre plusieurs domaines du droit, dont le droit administratif, commercial, civil et pénal, ainsi que le droit médical et le droit des médias.

Il apporte ainsi à la GRA une solide expertise juridique et une bonne connaissance du fonctionnement des institutions.

Le nouveau président connaît également l'univers des courses hippiques, qui relève de la supervision de la GRA. Il a en effet présidé pendant plusieurs années le Comité d'appel.