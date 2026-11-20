Quels enjeux, quelles opportunités et quelles perspectives pour les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis ? À l'approche de l'U.S.-Africa Business Summit, durant sa tenue et au-delà, l'express donne la parole à des personnalités et à des acteurs clés pour décrypter les défis du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis et les perspectives qu'il ouvre, notamment pour Maurice.

Quelles retombées économiques concrètes l'AHRIM attend-elle de l'organisation de l'U.S.-Africa Business Summit à Maurice, notamment pour les hôtels, les restaurants et les autres opérateurs touristiques ?

Les premières retombées seront les nuitées dans nos hôtels, les repas servis dans nos restaurants et l'activité confiée aux transporteurs et aux prestataires événementiels. Il faut aussi penser aux entreprises mauriciennes qui fournissent ces établissements et, pour les délégués qui prolongeront leur séjour, aux guides et aux opérateurs d'excursions.

L'intérêt de ce sommet tient également au profil des participants. Des chefs d'entreprise et des investisseurs vont découvrir Maurice dans un contexte professionnel. Ils auront l'occasion de rencontrer leurs homologues mauriciens, de travailler avec nos équipes et de se faire leur propre idée du pays.

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Nous souhaitons que ces quelques jours leur donnent des raisons de revenir, que ce soit pour développer une relation d'affaires, organiser une rencontre ou faire découvrir Maurice à leur famille.

Le secteur hôtelier est-il suffisamment préparé pour accueillir les délégations internationales, les investisseurs et les chefs d'entreprise attendus lors de ce sommet ? Des dispositions particulières sont-elles envisagées ?

Oui, nos établissements ont l'expérience des conférences internationales et nos équipes savent accueillir des délégations dont les programmes et les attentes peuvent être très différents. J'ai confiance dans leur capacité à offrir un accueil à la fois professionnel et chaleureux, qui reste l'une des forces de l'hôtellerie mauricienne.

Pour ce sommet, la priorité, à nos yeux, est que les organisateurs, les autorités et les opérateurs conviennent ensemble des modalités d'accueil des délégations. Cela concerne les formalités à l'arrivée, les transferts, la sécurité et les déplacements entre les hôtels et les lieux de réunion.

Les hôteliers ont un rôle précis à jouer dans cette organisation. Ils doivent pouvoir anticiper les besoins de leurs hôtes et disposer d'un interlocuteur identifié lorsqu'un programme évolue. La qualité de l'accueil se joue sur l'ensemble du séjour, dès l'arrivée à l'aéroport.

Dans quelle mesure ce sommet peut-il renforcer le positionnement de Maurice comme destination privilégiée pour le tourisme d'affaires, les conférences internationales et les grands événements économiques ?

Pour un organisateur qui envisage de réunir des partenaires africains et américains, voir une telle rencontre se tenir à Maurice est une référence précieuse. Notre pays peut faire valoir la qualité de son hôtellerie, sa stabilité institutionnelle et l'ouverture d'une société multiculturelle, habituée à travailler avec des interlocuteurs de différents horizons.

À l'AHRIM, nous pensons que le tourisme d'affaires mérite une stratégie nationale. C'est un axe de diversification intéressant pour Maurice. Les conférences se préparent longtemps à l'avance et certaines peuvent se tenir à des périodes où nos établissements ont davantage de disponibilités. Elles contribuent ainsi à mieux répartir l'activité sur l'année, au bénéfice des hôtels comme des autres opérateurs.

Concrètement, il s'agit de choisir les marchés à prospecter et les rendez-vous pour lesquels Maurice a une candidature crédible. Les organismes de promotion et les professionnels pourront alors présenter aux organisateurs une proposition commune, qui couvre aussi bien la desserte aérienne et les formalités que les conditions d'accueil sur place.

L'AHRIM voit-elle dans ce sommet une occasion d'attirer de nouveaux investissements américains dans l'hôtellerie et la restauration à Maurice ? Quels types de partenariats pourraient être développés ?

Oui. Je vois plusieurs domaines dans lesquels un partenaire américain pourrait apporter à un opérateur mauricien à la fois du financement, une technologie et du savoir-faire. Pour un hôtel ou un restaurant, cela peut prendre la forme d'un projet qui permet de mieux gérer l'eau et l'énergie, ou d'un partenariat de formation qui donne à nos équipes les compétences nécessaires pour adopter de nouvelles pratiques.

Je pense aussi à notre littoral. Nos plages, nos lagons et la biodiversité marine font partie de la vie des Mauriciens et comptent beaucoup dans l'attrait de notre destination. La protection des plages ou la restauration d'un écosystème côtier sont des projets sur lesquels des partenaires pourraient apporter une expertise scientifique, contribuer au financement et accompagner le suivi sur plusieurs années. Ces collaborations doivent naturellement s'inscrire dans le cadre fixé par les autorités compétentes.

Pour qu'un investisseur s'engage dans la durée, il a besoin de règles prévisibles, de procédures efficaces et d'un dialogue de qualité avec les pouvoirs publics et les entreprises concernées. Ce sont des conditions importantes pour que les rencontres du sommet débouchent sur des projets qui renforcent nos compétences et préservent les ressources dont dépend notre industrie.

Maurice peut-elle profiter de cet événement pour attirer davantage de touristes et de voyageurs d'affaires en provenance du continent africain ? Quels sont actuellement les principaux obstacles à surmonter ?

Oui, à condition de raisonner marché par marché. Les attentes des voyageurs, les habitudes de réservation et les liens économiques avec Maurice varient sensiblement d'un pays africain à l'autre. Le sommet est une bonne occasion d'écouter des dirigeants qui connaissent ces réalités et de mieux comprendre ce qui les amènerait à choisir Maurice pour une réunion régionale ou pour un séjour en famille.

Les obstacles sont assez concrets. Un horaire mal adapté peut faire perdre une journée à quelqu'un qui vient pour deux réunions. Pour une famille, c'est souvent le coût du déplacement dans son ensemble qui pèse dans la décision. La clarté des formalités d'entrée et la visibilité de Maurice auprès des professionnels qui conseillent ces voyageurs comptent également.

Notre travail consiste donc à mieux connaître les clientèles que nous souhaitons attirer et à nouer, dans chaque marché, les bons partenariats commerciaux. Nous souhaitons aussi que les entreprises africaines et américaines pensent à Maurice lorsqu'elles cherchent un lieu pour se rencontrer et développer leurs partenariats.

Pour tirer pleinement profit de ce sommet et développer le tourisme d'affaires, Maurice doit-elle renforcer ses liaisons aériennes avec les États-Unis et les principales capitales économiques africaines ?

Oui. Pour une destination insulaire comme la nôtre, l'accessibilité aérienne conditionne une bonne partie de notre compétitivité. Un organisateur qui hésite entre plusieurs destinations regarde combien de temps ses participants mettront pour s'y rendre, à quel prix et avec quelle souplesse pour le retour.

Depuis les États-Unis, une correspondance fiable et bien programmée dans un grand hub peut rendre le voyage vers Maurice sensiblement plus simple. Pour les principales villes africaines, les besoins doivent être examinés liaison par liaison.

Selon le marché, la meilleure réponse peut être un ajustement des horaires, une fréquence supplémentaire ou, lorsque la demande le justifie, une liaison directe.

C'est un travail à mener entre les autorités, les compagnies aériennes et les professionnels du tourisme. Le bon critère, à mes yeux, est d'identifier les améliorations qui facilitent réellement le voyage et pour lesquelles il existe une demande suffisante tout au long de l'année.

Au-delà des retombées immédiates sur les réservations hôtelières et la restauration, quelles mesures concrètes devraient être prises pour que l'U.S.-Africa Business Summit laisse un héritage économique durable au secteur touristique ?

Je vois deux choses à faire dès la fin du sommet. La première est de dresser un bilan avec les organisateurs et les opérateurs mauriciens. Il faudra recenser les nuitées et les prestations confiées aux entreprises locales, puis recueillir les impressions des délégations et des équipes qui les auront accueillies. C'est ce retour d'expérience qui nous permettra de mieux préparer le prochain rendez-vous.

La seconde est d'assurer le suivi des contacts. Une organisation qui souhaite tenir sa prochaine conférence à Maurice doit savoir à qui s'adresser et pouvoir obtenir rapidement une proposition. Il en va de même pour un investisseur qui souhaite approfondir un projet avec un partenaire mauricien. C'est un travail très concret, qui commence une fois les délégations reparties.

À partir de ce bilan, les pouvoirs publics et les professionnels du secteur pourraient identifier ensemble les prochaines rencontres économiques pour lesquelles Maurice aurait intérêt à présenter sa candidature.

Ce que je souhaite, c'est que, dans un an, nous puissions citer une conférence qui a choisi Maurice, un partenariat qui s'est concrétisé ou une entreprise mauricienne qui a trouvé un nouveau client grâce à une rencontre faite ici. Ce sera, à mes yeux, la meilleure mesure de ce que ce sommet aura apporté au pays.