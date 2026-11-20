L'ancien entraîneur Yashin Emamdee peut respirer. Il contestait la suspension d'un an et l'amende de Rs 500 000 que lui avait infligées l'ancienne Horse Racing Division dans l'affaire Secret Circle, du nom d'un cheval testé positif à un produit interdit en 2024.

L'affaire a été rayée en appel le vendredi 13 novembre.

Le représentant du nouveau board des commissaires de courses de la Horse Racing Integrity Division ne s'est pas opposé à la motion présentée par Yashin Emamdee, représenté par Me Ashley Ramdass.

Celle-ci demandait que l'affaire soit rayée et que les sanctions prononcées contre lui soient annulées.

Yashin Emamdee avait également fait l'objet de poursuites judiciaires après avoir été mis en cause par un palefrenier. Celui-ci est toutefois revenu sur sa déposition, affirmant dans un affidavit que l'entraîneur n'était nullement responsable.