Une fillette de 12 ans avait toujours été première de sa classe. Puis, de semaine en semaine, ses résultats ont commencé à décliner, jusqu'au jour où tous ses camarades l'ont devancée. Quels génies ! Ou plutôt, quel génie ? ChatGPT. À force de ne plus occuper la première place, elle a fini par recourir, elle aussi, à l'intelligence artificielle (IA). Et que s'est-il passé ? Elle a retrouvé son rang de première.

L'histoire est vraie. Elle s'est déroulée dans une école mauricienne. Le formateur Julien Guillot-Sestier nous l'a racontée le lundi 16 novembre, au cocktail clôturant la soirée IA & Journalisme, à l'Institut français de Maurice, à Rose-Hill. Un peu plus tôt, il y avait présenté la charte IA & Journalisme, issue de la formation dispensée à des journalistes mauriciens avec le concours du Media Trust et de l'ambassade de France. La dernière édition de MAJ (Mise à jour) de l'année, enregistrée en public par la MBC, avait ensuite pris le relais.

Cette anecdote illustre à merveille les possibilités offertes par l'IA. Mais elle mérite aussi d'être lue à rebours. Ce trimestre-là, qui a réellement décroché la première place : l'élève ou la machine ? Dans une rédaction, la question se pose presque dans les mêmes termes. Un texte impeccable, bien construit, livré dans les délais : qui en est véritablement l'auteur ? Et surtout, qui en assume la responsabilité ?

L'IA uniformise. C'est à la fois sa force et sa limite. Elle produit des textes fluides, grammaticalement irréprochables, mais qui finissent par se ressembler. Christina Chan-Meetoo, maîtresse de conférences en médias et communication à l'université de Maurice, s'inquiète de cette homogénéisation qu'elle juge presque inéluctable. Le niveau général s'élève, dit-on. Mais de quel niveau parle-t-on ?

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Celui d'une écriture standardisée, interchangeable d'un média à l'autre ? Ou celui d'une information enfin accessible au plus grand nombre ? Un article d'information n'a pas nécessairement vocation à briller par son style. Il doit d'abord éclairer et informer.

Encore faudrait-il tenir ce discours à celui qui vient de passer une nuit entière à dépouiller un rapport de 300 pages. Retrouver un chiffre enfoui dans une annexe, retranscrire une longue interview, passer au crible dix années de débats parlementaires : autant de tâches qui exigeaient autrefois des jours de travail et que l'IA permet désormais d'accomplir en quelques minutes.

Notre directeur des publications et rédacteur en chef, Nad Sivaramen, présent sur le plateau, y voit une véritable opportunité pour des rédactions souvent à court de moyens, à une condition : ne pas se demander combien de journalistes l'IA pourrait remplacer, mais comment elle peut leur permettre de gagner en efficacité et en pertinence. Julien Guillot-Sestier partage cette conviction : le temps économisé au bureau doit être réinvesti sur le terrain.

Du côté des images, la même ambivalence prévaut. Sur nos écrans défilent ces affiches générées par l'IA, aux couleurs saturées, aux visages artificiellement lisses et aux caractères typographiques parfois indéchiffrables. Les anglophones ont forgé une expression pour désigner cette production indigeste : l'AI slop, littéralement la bouillie numérique. «On a quasiment la nausée», lâche Christina Chan-Meetoo.

Pourtant, au même moment, quelque part, un jeune utilise ces mêmes outils pour apprendre à coder et développer son propre site internet. Peut-être l'application qui permettra demain de concevoir des affiches autrement plus abouties que celles qui nous exaspèrent aujourd'hui. La technologie est identique; c'est l'usage qui fait toute la différence. Le formateur insiste d'ailleurs sur un point : il ne s'agit pas d'apprendre aux jeunes journalistes à travailler comme leurs aînés. Leur rôle est aussi de réinventer les pratiques.

Dans les rédactions, la ligne de fracture ne passe donc pas entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui s'y refusent. Elle se situe ailleurs, dans une distinction dont on parle parfois davantage en aparté qu'en conférence de rédaction : il y a ceux qui vérifient et ceux qui se contentent de copier-coller ; ceux qui signalent au lecteur l'intervention de l'outil et ceux qui préfèrent la passer sous silence.

Ces interrogations ont traversé toute la soirée. Entre deux échanges, des extraits de The Truman Show et de la série La Fièvre sont venus nourrir la réflexion, offrant un miroir troublant de notre société façonnée par les écrans et les algorithmes. Dans la salle, quelqu'un a voulu en savoir davantage sur La Fièvre. Son premier réflexe a été de consulter Google et de lire le résumé généré par l'IA. Au coeur même d'un débat sur l'IA, le réflexe était déjà devenu presque mécanique...

Six principes, une conviction fondamentale : la machine n'est jamais comptable de ses erreurs. Julien Guillot-Sestier aime recourir à la comparaison avec une calculatrice. Si celle-ci affiche un résultat erroné, personne ne songe à la poursuivre en justice. La responsabilité incombe à celui qui a saisi les chiffres. «Un outil ne signe pas un article», rappelle-t-il. Tout contenu élaboré avec l'aide de l'IA doit être relu par une personne clairement désignée avant sa publication. Une erreur doit être assumée par un humain, jamais imputée à la machine.

Le contenu généré par l'outil doit être considéré comme une source non vérifiée, rien de plus. Aucune formulation retravaillée par un logiciel ne peut être présentée entre guillemets comme une citation authentique. Les images d'actualité ne doivent pas être retouchées. Les sources doivent être protégées, exigence particulièrement importante dans un pays où quelques indices peuvent suffire à identifier un informateur. Enfin, le public doit être informé lorsque l'IA a contribué à la production d'un contenu.

Cette charte n'a aucun caractère contraignant. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Elle peut être adoptée et adaptée par la presse écrite, la radio, la télévision ou les nouveaux médias, sans donner le sentiment qu'un cadre leur est imposé de l'extérieur. Mais Nad Sivaramen ne veut pas d'un catalogue de bonnes intentions que l'on signe avant de le ranger dans un tiroir.

Il souhaite que ces principes s'inscrivent durablement dans la culture des rédactions. Christina Chan-Meetoo le formule autrement : une charte ne vaut que par son application. Julien Guillot-Sestier, pour sa part, plaide pour un texte évolutif. Les outils disponibles il y a trois ans n'ont déjà plus grandchose à voir avec ceux d'aujourd'hui.

Reste une question plus fondamentale : à qui appartiennent ces outils et les visions du monde qu'ils véhiculent ? Faites l'expérience. Ouvrez le modèle d'IA de votre choix et posez-lui une question apparemment simple : «Taïwan est-elle autonome ?» Lors de la formation, les journalistes ont tenté l'exercice. DeepSeek, le modèle chinois, répond par la négative.

Gemini répond par l'affirmative, tout en soulignant la complexité de la question. Claude répond oui. Même interrogation, réponses différentes, selon les modèles et les environnements dans lesquels ils ont été développés. Et le vôtre, qu'aurait-il répondu ? Surtout, laquelle de ces réponses auriez-vous acceptée sans prendre la peine de la vérifier ?

Pour l'Afrique, l'enjeu dépasse largement le cadre de l'expérimentation. Une revue des travaux de recherche montre que, sur plus de 2 000 langues africaines, seule une quarantaine est prise en charge par les modèles étudiés. Les grandes plateformes et les principaux modèles sont conçus ailleurs, dans des langues et des univers culturels qui ne reflètent pas nécessairement nos réalités, souligne Nad Sivaramen. L'Afrique se contentera-t-elle de consommer cette technologie ou cherchera-t-elle à peser sur ses usages et son développement ?

Le directeur des publications refuse toutefois de s'enfermer dans une posture défensive. Christina Chan-Meetoo, qui a notamment collaboré scientifiquement au dictionnaire du kreol morisien (KM), pousse la réflexion plus loin : pourquoi ne pas développer nos propres outils ? Elle évoque les travaux entrepris pour introduire le KM au Parlement, à partir d'une base de données linguistique dédiée. Le dossier progresse : un comité spécial doit examiner cette possibilité, qui pourrait nécessiter une modification de l'article 49 de la Constitution.

Les rédactions pourraient s'engager dans une démarche similaire en valorisant leurs propres archives, plutôt que de dépendre exclusivement de plateformes qui, selon elle, «n'ont aucune connaissance» des réalités locales. Le continent, lui, n'attend pas. Selon le Reuters Institute, la proportion d'utilisateurs recourant chaque semaine aux chatbots pour s'informer est passée de 7 % à 10 % à l'échelle mondiale, une progression largement portée par les marchés émergents d'Asie et d'Afrique.

L'envers de cette progression se mesure dans les comptes des médias. Le même rapport relève que seuls 4 % des utilisateurs cliquent régulièrement sur les liens renvoyant vers les sources originales. Le lecteur obtient sa réponse sans nécessairement visiter le site du journal qui a effectué le travail journalistique. L'information circule, mais sa source disparaît. Les revenus publicitaires, eux, continuent de se concentrer sur les plateformes.

«Il faut préserver l'ancrage humain.»

Dès lors, l'IA constitue-t-elle une bouée de sauvetage pour les médias ou un accélérateur de leur précarisation ? Au Washington Post, la réponse a pris une tournure brutale : en février, le quotidien a annoncé une restructuration massive, avec la suppression d'environ un tiers de ses effectifs, dont plus de 300 journalistes. À Maurice aussi, Nad Sivaramen constate que, depuis deux ans, certains métiers au sein des rédactions ont dû se transformer, voire disparaître.

Il tient néanmoins à préserver ce qu'il appelle «l'ancrage humain». Christina Chan Meetoo ne nourrit guère d'illusions : les entreprises finiront par se passer de l'humain dès lors que cette option sera économiquement avantageuse. La véritable question devient alors celle de la société et de la démocratie que nous souhaitons construire.

Pendant ce temps, la désinformation prospère. Nad Sivaramen raconte comment de fausses informations circulent en reprenant le logo et la charte graphique de l'express. Le démenti intervient, mais souvent trop tard. «Le mal est déjà fait.» C'est précisément dans cet environnement saturé de contenus trompeurs que le journaliste retrouve toute sa raison d'être.

Lorsque chacun peut produire de l'information, explique Julien Guillot-Sestier, la mission du journaliste n'est plus tant de créer du contenu que de le vérifier. L'urgence est d'autant plus grande que la confiance dans l'information est tombée à 37 % dans le monde, son niveau le plus bas depuis le début des mesures du Reuters Institute en 2015.

Et la fillette, dans tout cela ? Elle ressemble étrangement aux jeunes qui frappent aujourd'hui à la porte des rédactions. Les journalistes chevronnés, forts de leur expérience, abordent généralement l'IA comme une assistante, observe le formateur. Les plus jeunes, qui ne disposent pas encore de ce socle professionnel, peuvent plus facilement y voir une concurrente.

Christina Chan-Meetoo met en garde contre le phénomène de cognitive surrender, cet abandon progressif des capacités de réflexion et de discernement. Celui qui ne sait plus rechercher une information, la vérifier ou construire un récit finit inévitablement par s'interroger sur sa propre utilité.

Mais elle refuse de faire porter aux jeunes la responsabilité de cette évolution. «C'est le niveau de la société qui baisse. Ils sont le produit de ce que nous faisons», lance-t-elle, avant d'appeler à les «réenchanter». Dans le public, un jeune homme pose alors la question sans détour : le journalisme figure parmi les métiers les plus menacés par l'IA. Pourquoi, dès lors, choisir cette voie ? Pour Nad Sivaramen, le journalisme demeure avant tout une vocation, un sacerdoce, une manière de vivre. On ne l'exerce pas tout à fait comme les autres métiers.

Tout cela, nous l'avons déjà lu, entendu, commenté jusqu'à satiété. Les tribunes sur l'IA s'accumulent, les conférences se succèdent et l'on finit par éprouver une certaine lassitude à force de débattre d'une technologie qui évolue plus vite que notre capacité à en mesurer les conséquences. Mais comment garder le silence lorsque c'est notre propre métier qui se trouve ainsi remis en question ? Le journalisme n'est pas une profession comme une autre. On le désigne comme le quatrième pouvoir ou un contrepouvoir, celui qui veille sur les trois autres et les tient en respect.

Or, ce pouvoir n'a désormais guère le choix. Refuser l'IA, c'est prendre le risque de regarder les concurrents s'éloigner. L'adopter ne garantit pas de remporter la course. Cela permet, tout au plus, de ne pas en être exclu.

À quoi ressemble, dès lors, le journaliste idéal de demain ? Il quitte la rédaction, va sur le terrain, écoute, observe et prend des notes. De retour, il recoupe et vérifie ses informations. Il délègue à la machine les tâches chronophages : retranscrire un entretien, traduire un document, explorer des archives. Il rédige lui-même son article, puis sollicite l'IA pour en améliorer la clarté ou la formulation.

Enfin, avant de signer, il vérifie une dernière fois chaque information, chaque chiffre et chaque citation. La machine aura peut-être poli quelques phrases, accéléré le travail et facilité la recherche. Mais l'enquête, le jugement, le discernement et la responsabilité restent humains. Et, au bout du compte ou du texte, c'est toujours le/la journaliste qui devrait tenir la plume.