Lubango ( — L'expert brésilien en développement rural, Argílio Martins, a estimé que l'Angola réunissait les conditions pour atteindre la souveraineté alimentaire, mais qu'il doit miser sérieusement sur la recherche agronomique, l'innovation technologique et la coopération internationale.

Abordant le thème : « Fixation biologique », lors du Séminaire international sur les biomes avec des sols pauvres pour la production alimentaire dans le monde, l'expert a estimé que l'Angola réunissait toutes les conditions naturelles et humaines pour s'affirmer comme une des principales frontières agricoles du continent africain.

Argílio Martins, qui travaille pour la Fondation Andila et le Conseil national du café, a souligné l'importance d'associer l'expérience brésilienne aux potentialités angolaises, en vue de construire un modèle d'agriculture durable, productif et économiquement viable.

Dans le cadre de la coopération entre l'entreprise Agricola do Sul et l'Entreprise Brésilienne de Recherche Agro-pastorale (Embrapa), il a expliqué que sa participation consistait à rapprocher les institutions, les experts et les technologies des deux pays, à travers des projets pilotes et des programmes de formation.

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L'expert a cité l'expérience du Brésil, qui est passé de pays importateur d'aliments à une puissance mondiale dans la production et l'exportation agricole, comme une référence qui peut aider l'Angola à accélérer au développement du secteur.

Selon Argílio Martins, le Brésil fournit actuellement de la nourriture à 142 pays et représente 12,5 pour cent du commerce mondial des produits alimentaires, résultat de décennies d'investissement dans la recherche, l'innovation technologique et l'organisation de la production.

Arguilio Martins a indiqué qu'il suivait les initiatives de coopération avec l'Angola depuis 2019, par le biais d'organisations nationales, ayant identifié des potentialités dans les sols, les ressources en eau, la disponibilité des terres et la capacité technique déjà installée dans le pays.

L'expert a affirmé que la sécurité alimentaire pouvait être atteinte par l'importation de produits, mais la souveraineté exige une capacité propre de production, réduisant la dépendance extérieure et assurant l'approvisionnement nutritionnel de la population.

Dans le domaine de l'innovation agronomique, il a mis en avant l'utilisation des inoculants et de technologies durables sur le plan biologique et environnemental comme instruments pour améliorer la productivité des sols, accroître la production et réduire les impacts environnementaux de l'activité agricole.

L'expert a exprimé sa confiance dans la possibilité pour l'Angola d'atteindre la sécurité alimentaire au cours des deux prochaines décennies, considérant que la souveraineté alimentaire sera progressivement consolidée à mesure qu'augmente la capacité nationale de production et de transformation des aliments.

Dans son approche, il a souligné que la durabilité agricole devait être fondée sur les piliers environnementaux, sociaux et économiques, en soutenant que le développement des campagnes doit garantir la préservation des ressources naturelles, la génération de revenus et l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales.

Le séminaire international résulte d'une initiative conjointe des Jardins de Yoba, Embrapa Cerrados et de la Compagnie agricole du Sud, dans le but de promouvoir le partage de connaissances et d'expériences sur la production alimentaire dans les biomes avec des sols pauvres.

Pendant deux jours, les participants aborderont des sujets liés à la transformation agricole du Cerrado brésilien, à la fertilité et à la santé des sols, aux technologies de correction des apports d'engrais, à la fixation biologique de l'azote, à la recherche et à l'innovation agronomiques, ainsi qu'aux opportunités de développement agricole en Angola. Des travaux pratiques seront organisés à la ferme Jardins da Yoba, dans la municipalité de Humpata.