Caxito ( — Le Forum régional de la SADC pour les jeunes agriculteurs et producteurs, initialement prévu du 19 au 21 de ce mois dans la province de Bengo, est reporté à avril 2027.

Dans une déclaration faite mercredi à la presse, le président de l'Association des jeunes agriculteurs angolais (AJAC), João Fernando Pessoa, a expliqué que cette décision de report est motivée par la nécessité de renforcer la coordination institutionnelle, d'assurer la participation effective des institutions compétentes et de garantir les conditions organisationnelles, logistiques et opérationnelles nécessaires à la tenue d'une rencontre de cette envergure régionale.

La nouvelle date sera définie en coordination avec les institutions compétentes, afin d'offrir un Forum plus complet, participatif et axé sur les résultats, au bénéfice de la jeunesse agricole et du développement du secteur dans la région de la SADC.

« Compte tenu également de l'existence d'importants agendas nationaux pour la jeunesse durant cette période, l'AJAC estime que le report est la mesure la plus responsable pour garantir un événement à la hauteur des objectifs et des attentes », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Forum régional des jeunes agriculteurs et producteurs de la SADC aura pour devise : « Le rôle de la jeunesse de la SADC dans la sécurité alimentaire et le commerce régional ».