La colère diplomatique qui s'empare de Kigali trahit bien plus qu'une simple déception électorale ; elle signe la fin d'une ère d'impunité politique au sein de l'espace francophone. En accusant ouvertement la France d'avoir exercé des pressions en coulisses pour bloquer la reconduction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le régime rwandais tente de masquer un revers stratégique cuisant.

Pour la première fois de son histoire, l'institution s'est révélée incapable de dégager un consensus pour désigner son secrétaire général. Si le froid polaire qui s'abat désormais sur les relations franco-rwandaises retient l'attention des observateurs, le véritable séisme géopolitique vient d'ailleurs : il porte la signature de la République démocratique du Congo.

Pendant des années, la diplomatie rwandaise a navigué en eaux calmes au sein des instances internationales, portée par une complaisance occidentale qui semblait inébranlable. Kigali pensait manifestement pouvoir décrocher un troisième mandat pour sa candidate par simple automatisme protocolaire, oubliant que la réalité du terrain avait profondément muté. Le régime rwandais a commis l'erreur fatale de sous-estimer la détermination de Kinshasa et le poids réel du pays francophone le plus peuplé de la planète.

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En refusant de cautionner une gouvernance jugée incompatible avec l'agression militaire que subit son territoire à l'Est, la RDC a transformé son statut de géant démographique en une arme diplomatique redoutable. Face à l'intransigeance légitime des autorités congolaises, prêtes à claquer la porte d'une institution qui nierait leur dignité, Paris et les États membres ont été contraints de regarder la réalité en face. L'OIF ne pouvait survivre à une amputation de son principal foyer de locuteurs. Dès lors, les accusations rwandaises visant la France sonnent comme l'aveu d'un isolement grandissant.

Ce que Kigali qualifie de pressions politiques n'est en réalité que le sursaut de lucidité d'une organisation qui a refusé le suicide institutionnel. On ne peut pas indéfiniment piétiner la langue française à la tribune des sommets tout en exigeant les clés de la maison commune. Ce blocage historique rebat définitivement les cartes de la géopolitique francophone.

La RDC vient de prouver à la face du monde qu'elle n'est plus un simple figurant dans les grandes messes internationales, mais un acteur central capable d'imposer son agenda et de faire reculer les alliances les plus établies. Pour Kigali, l'heure des comptes diplomatiques a sonné : l'illusion d'une mainmise sans partage sur les institutions régionales et francophones vient de voler en éclats. L'OIF dispose désormais d'une année de sursis pour tirer les leçons de ce camouflet et comprendre que l'avenir de la Francophonie ne s'écrira plus jamais contre la volonté du peuple congolais.