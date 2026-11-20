La séance plénière de ce mercredi 18 Novembre 2026 à l'Assemblée nationale a été marquée par l'examen de deux préoccupations majeures adressées Justin Kalumba Mwana Ngongo, respectivement Ministre d'état en charge de l'Industrie et Ministre de l'Entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises, relatives à la prolifération des boissons conditionnées dans des emballages plastiques non recyclables et à la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo.

La première question d'actualité, posée par la Députée nationale Marie Mutinga Kyet, a porté sur la commercialisation des boissons communément appelées « jus énergisants ». L'élue a alerté sur les risques sanitaires liés à leur composition et à leurs conditions de production, particulièrement pour les Enfants, ainsi que sur les conséquences environnementales des emballages plastiques.

En réponse, le Ministre d'État en charge de l'Industrie a reconnu l'ampleur du phénomène et annoncé des mesures de contrôle des unités de production, l'interdiction de commercialiser les produits non certifiés, l'assainissement des circuits de distribution et le renforcement des sanctions contre les contrevenants. La deuxième question, orale avec débat, du Député national Adam Mbaya Kavulambedi, a concerné la promotion et l'accompagnement de l'entrepreneuriat dans la Province du Kasaï Oriental, ainsi que les investissements destinés à soutenir la création d'emplois.

Répondant en sa qualité de Ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba a présenté la politique gouvernementale articulée autour des « trois C » : la capacitation, l'accès au financement et l'accès au marché. Il a notamment évoqué le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo (FOGEC) et le programme TRANSFORME, déployé dans cinq zones d'intervention et dont 25 000 Femmes bénéficient des kits entrepreneuriaux.

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Au terme des échanges et des recommandations formulées par les Députés nationaux, le Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, a salué la qualité du débat. Il a insisté sur la nécessité de transformer la RDC en un véritable espace de production, plutôt que de la maintenir dans le rôle de simple réservoir de matières premières au profit d'autres économies.

Le Président de la Chambre basse du parlement a également souligné l'importance d'initier les Jeunes à l'entrepreneuriat dès le bas âge, afin de développer en eux une culture de création de richesses et d'entreprises. Une orientation qui rejoint l'appel du Ministre à faire évoluer les mentalités, pour que les Jeunes diplômés ne considèrent plus uniquement l'emploi salarié comme perspective professionnelle, mais envisagent également la création de leurs propres entreprises.