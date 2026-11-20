Dans un embrouillamini entretenu par les « Nyonsologues » (ceux qui prétendent tout connaître) sur les réseaux sociaux, nous nous efforçons de réfléchir à haute voix pour éclairer l'opinion. C'est notre contribution à la réflexion et non une parole d'évangile. A première vue, le sursis de 12 mois accordé à Louise Mushikiwabu ressemble à une demi-victoire pour Kigali. Mais en grattant le vernis de la forme, on découvre une réalité bien plus implacable : c'est la diplomatie congolaise qui a triomphé sur le fond.

Deux raisons majeures réduisent à néant les illusions rwandaises :

1- Éviter le piège de l'élection : S'il y avait eu un vote, un quarteron de chefs d'État africains, complices de la déstabilisation de la RDC, aurait offert un troisième mandat à l'arrogance rwandaise. Empêcher ce scrutin, c'était couper l'herbe sous le pied de la connivence.

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2- Le compte à rebours est lancé : Ces 12 mois sonnent le glas du secrétariat général de Mushikiwabu. Emmanuel Macron, connaisseur des enjeux, a préféré l'équilibrisme à la confrontation directe. Terrifié à l'idée de perdre une RDC ultra-stratégique, aujourd'hui courtisée par les États-Unis d'Amérique, et sous la pression d'un establishment français encore traumassé par la débâcle sahélienne au profit de la Russie, le locataire fin mandat de l'Élysée a dû parer au plus pressé.

Pourquoi claquer la porte de l'OIF serait une faute géopolitique majeure ?

Gouverner un géant comme la RDC exige de la lucidité et non pas des incantations enflammées sur les réseaux sociaux. L'OIF n'est pas qu'un simple club culturel : c'est une nébuleuse d'influences. Quitter cette tribune sur un coup de tête, à l'instar de ce qu'a pu faire Laurent-Désiré Kabila (avec les lourdes conséquences que l'on connaît), relèverait de l'amateurisme.

Au-delà des apparences, c'est au sein de ce cénacle francophone que se trament de sombres architectures de déstabilisation. Derrière la façade, la France y joue les premiers rôles : influente à Bruxelles et sous-traitante zélée des intérêts anglo-saxons en Afrique. C'est précisément pour ces 'services' que Paris conserve son siège de membre permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU. Un vautour qui plane toujours là où les lions et les léopards se partagent le butin.

Le pari de l'avenir : Pourquoi Kinshasa doit rester dans la danse ?

Quitter l'OIF aujourd'hui serait non seulement prématuré, mais suicidaire. Regardons l'échiquier politique français de demain : avec le prochain tournant à l'Élysée qu'il s'incarne en Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI ou en Marine Le Pen du Rassemblement National, la RDC aura tout à gagner en se positionnant habilement. Rester dans la place, c'est garder une carte maîtresse en main, surtout pendant que Kinshasa poursuit son mandat de deux ans comme Membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Visiblement, Félix Tshisekedi et la cheffe de la diplomatie Thérèse Kayikwamba ont radiographié tous les paramètres de cette partie d'échecs planétaire.

Pendant que les experts autoproclamés des réseaux sociaux, mieux : les « Nyonsologues » s'époumonent en analyses de surface, la République Démocratique du Congo, elle, avance ses pions en maîtresse du jeu !