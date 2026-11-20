Le Gouvernement provincial du Kongo Central a franchi une nouvelle étape dans le processus d'élaboration du budget de la province pour l'exercice 2027. Ce jeudi 19 novembre 2026, le ministre provincial en charge du Budget, Joseph Nsalambi Ngabankita, a procédé au dépôt officiel du projet d'édit budgétaire 2027 auprès de l'Assemblée provinciale, évalué à plus de 922 milliards de francs congolais.

La délégation gouvernementale conduite par Joseph Nsalambi Ngabankita a également transmis aux élus provinciaux le projet d'édit budgétaire rectificatif pour l'exercice 2026, accompagné des documents annexes relatifs aux deux textes budgétaires.

Cette démarche est intervenue à l'issue d'une séance de travail avec l'Honorable Guylain Panzu Tsasa Mangovo, Rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, qui était assisté des experts de cet organe délibérant.

Prenant la parole à l'issue de cette rencontre, le ministre provincial du Budget a confirmé que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2027 sont évaluées à plus de 922 milliards de francs congolais. Une enveloppe qui constitue désormais la base des discussions institutionnelles autour des priorités financières et des perspectives de développement du Kongo Central pour l'année à venir.

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Le dépôt de ces documents ouvre ainsi la voie à leur examen par l'Assemblée provinciale, conformément à la procédure budgétaire. Les députés provinciaux auront notamment à se pencher sur les prévisions présentées par l'exécutif provincial ainsi que sur les orientations qui sous-tendent la programmation des ressources et des dépenses publiques.

Par ce dépôt le Gouvernement provincial soumet donc à l'appréciation de l'organe délibérant les instruments financiers destinés à encadrer l'action publique provinciale, tant pour la fin de l'exercice 2026 que pour l'année 2027.