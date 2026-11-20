Prenant la parole à la suite de la réponse du Ministre d'État dans le cadre de la question orale avec débat initiée par le Député National AdamMbaya Kavulambedi, consacrée à la promotion et à l'accompagnement de l'entrepreneuriat dans le Kasaï-Oriental, le Rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, a mis en évidence les défis structurels qui freinent le développement des petites et moyennes entreprises (PME) en République démocratique du Congo.

Dans son intervention, le Rapporteur a d'abord salué la disponibilité du ministre d'État à répondre aux préoccupations des élus du peuple, estimant que cette attitude témoigne du respect dû au contrôle parlementaire et de la considération accordée aux préoccupations des populations.

Abordant le fond du débat, le professeur Jacques Djoli a rappelé que les micro, petites et moyennes entreprises constituent un véritable moteur de développement économique. Elles représentent, selon lui, un levier essentiel de création d'emplois, de diversification de l'économie et d'émergence d'une classe moyenne, véritable socle du développement d'une nation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, il a exprimé ses réserves quant à l'approche essentiellement administrative et étatique présentée dans la stratégie nationale de développement des PME. Faisant référence aux différents organismes publics d'encadrement et de financement, notamment l'ANADEC, l'OPEC, le FPI et le FOGEC, il a estimé qu'une telle démarche risque de multiplier les structures administratives sans produire nécessairement une transformation économique réelle.

Pour le Rapporteur, le développement de l'entrepreneuriat ne peut reposer uniquement sur les mécanismes de financement administrés par l'État. Il nécessite plutôt un véritable écosystème financier capable de faciliter l'accès des petits entrepreneurs au crédit, particulièrement dans les provinces confrontées à une faible inclusion financière.

« Comment peut-on développer les micro, petites et moyennes entreprises sans mettre en place un mécanisme de financement privé permettant aux petits entrepreneurs d'accéder au crédit ? », s'est-il interrogé, soulignant les limites d'un système dans lequel les financements dépendent essentiellement des circuits administratifs.

À cet effet, le professeur Jacques Djoli a préconisé la création d'une banque nationale de crédit dédiée aux petites et moyennes entreprises, qui aurait pour mission de financer directement les initiatives entrepreneuriales et de soutenir les opérateurs économiques locaux. Cette institution permettrait, selon lui, de réduire les risques de mauvaise gestion et de déperdition des ressources liés à une gestion administrative et décentralisée des crédits.

Il a également soulevé la question de la dépendance du pays vis-à-vis des institutions bancaires étrangères, estimant que l'absence d'un dispositif financier national suffisamment adapté aux réalités des entrepreneurs congolais constitue un frein supplémentaire à la croissance des PME.

Évoquant particulièrement les difficultés économiques du Grand Kasaï, du Sankuru et de la Tshuapa, le Rapporteur a insisté sur la nécessité de dépasser les contraintes administratives, les difficultés d'accès aux marchés et la faiblesse de la culture entrepreneuriale.

Il a enfin rappelé que l'esprit d'entreprise existe déjà dans les habitudes de la population congolaise, notamment à travers les petites activités commerciales et artisanales. Le véritable défi consiste désormais à créer les conditions permettant à cette énergie entrepreneuriale de se transformer en activités économiques structurées, viables et génératrices d'emplois.

En substance, le professeur Jacques Djoli a invité le Gouvernement à repenser son modèle d'accompagnement de l'entrepreneuriat, en privilégiant des mécanismes de financement accessibles, efficaces et adaptés aux réalités locales, afin de faire des PME un véritable pilier de la diversification économique et du développement de la République démocratique du Congo.