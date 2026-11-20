Le Gouverneur Daniel Bumba a échangé, ce mercredi 18 novembre 2026, avec plusieurs représentants des motocyclistes, communément appelés « Wewa », exerçant dans la capitale congolaise.

Cette rencontre a permis à ces derniers de soumettre à l'autorité urbaine leurs principales préoccupations, notamment celles relatives à l'opération d'identification numérique annoncée par le gouvernement provincial, ainsi qu'aux tracasseries (3)

À l'écoute de leurs doléances, le premier citoyen de la ville a annoncé l'instauration d'une mesure de courtoisie routière en faveur des motocyclistes, applicable jusqu'en janvier 2027.

Le chef de l'exécutif provincial a toutefois tenu à lever toute équivoque : cette mesure ne constitue en aucun cas une dispense de respect du Code de la route. Il a, à cet effet, appelé les conducteurs de motocyclettes à faire preuve de responsabilité.

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Dans la foulée, le Gouverneur Daniel Bumba a réaffirmé le bien-fondé de l'opération d'identification numérique récemment lancée. Il a souligné que cette démarche constitue un dispositif important pour renforcer la sécurité des motocyclistes, améliorer l'encadrement du secteur et contribuer à la protection des populations kinoises. S'agissant des tracasseries routières dénoncées par les motocyclistes, l'autorité urbaine a annoncé la mise en place d'une commission mixte chargée d'examiner.

À l'issue de cette rencontre, les représentants des motocyclistes ont exprimé leur satisfaction à la suite de ces annonces, qu'ils ont saluées comme des gestes d'apaisement et de considération à leur égard.