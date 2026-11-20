La coopération énergétique entre la Tunisie et le Sultanat d'Oman pourrait s'étendre aux énergies renouvelables, à l'énergie solaire, à l'efficacité énergétique et aux investissements industriels. Un mémorandum d'entente signé en janvier 2025 entre Anwar Al Majed United et STEG International Services constitue l'un des cadres de ce rapprochement.

Le développement du partenariat énergétique figure parmi les axes prometteurs de la coopération économique tuniso-omanaise. C'est ce qu'a indiqué Son Excellence Dr. Hilal bin Abdullah Al-Sanani, ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisie, dans un entretien accordé à La Presse de Tunisie à l'occasion de la fête nationale omanaise.

L'ambassadeur a rappelé la signature, en janvier 2025, en Tunisie, d'un mémorandum d'entente entre la société omanaise Anwar Al Majed United et STEG International Services, filiale de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG). Cet accord vise à renforcer la coopération dans le secteur énergétique et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les institutions concernées des deux pays.

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Interrogé sur les perspectives de cette coopération, le diplomate a indiqué que l'ambassade assure le suivi de cette démarche, notamment en encourageant les contacts entre les parties concernées, en facilitant l'échange d'informations et d'expertises et en explorant les possibilités de collaboration.

Les perspectives envisagées dépassent toutefois la seule production d'énergies renouvelables. Elles concernent également le développement des réseaux électriques, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la maintenance et l'exploitation des installations, ainsi que le transfert de technologies et de compétences techniques.

Les investissements industriels et la réalisation de projets communs figurent également parmi les pistes de coopération évoquées par l'ambassadeur.

Pour concrétiser ces perspectives, Son Excellence Dr. Hilal bin Abdullah Al-Sanani a souligné l'importance de poursuivre la coordination entre les institutions spécialisées et les milieux d'affaires des deux pays.

Il s'agit, selon lui, de passer des premières ententes à l'élaboration de projets réalisables, sur la base d'études techniques et économiques et d'une évaluation de la rentabilité des investissements envisagés.

Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique plus large de diversification des relations économiques entre la Tunisie et Oman, avec une attention particulière accordée aux secteurs stratégiques susceptibles de favoriser les échanges d'expertise, les investissements et la création de nouvelles opportunités de coopération.