Le lancement de vols directs entre Tunis et Mascate reste tributaire de l'achèvement des procédures de ratification de l'accord relatif aux services aériens signé entre la Tunisie et le Sultanat d'Oman en juin 2024. Cette étape, ainsi que la coordination entre les autorités de l'aviation civile et les compagnies aériennes concernées, est indispensable pour permettre l'ouverture de cette liaison, a indiqué le Dr Hilal bin Abdullah Al-Sanani, ambassadeur d'Oman en Tunisie, dans un entretien accordé à La Presse de Tunisie.

Selon le diplomate, la signature de cet accord constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale dans le transport aérien, puisqu'elle établit un cadre juridique régissant les services aériens entre les deux pays.

Toutefois, sa ratification et l'achèvement des procédures juridiques et réglementaires nécessaires restent des conditions essentielles avant de pouvoir concrétiser le projet de vols directs.

L'ambassadeur a également souligné l'importance de la coordination entre les autorités de l'aviation civile et les compagnies aériennes concernées pour réunir les conditions nécessaires au lancement de cette liaison.

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Il a exprimé l'espoir que l'aboutissement de ces démarches et des concertations permettra de renforcer les connexions aériennes entre Tunis et Mascate, tout en donnant une nouvelle impulsion au tourisme, aux échanges commerciaux et aux investissements entre les deux pays.

Une liaison directe entre les deux capitales pourrait également faciliter les déplacements des opérateurs économiques et renforcer les contacts entre les deux peuples, dans le cadre de la volonté commune de diversifier et de consolider les relations tuniso-omanaises.