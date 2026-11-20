Le Sultanat d'Oman pourrait constituer une plateforme d'exportation de l'huile d'olive tunisienne vers les marchés du Golfe et d'Asie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales aux producteurs et exportateurs tunisiens. C'est ce qu'a indiqué le Dr Hilal bin Abdullah Al-Sanani, ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisie, dans un entretien accordé à La Presse de Tunisie, à l'occasion de la fête nationale omanaise.

Soulignant la réputation internationale de l'huile d'olive tunisienne, le diplomate a mis en avant la qualité du produit, la diversité de ses variétés et la confiance dont il bénéficie sur les marchés mondiaux. Autant d'atouts qui lui confèrent, selon lui, des perspectives prometteuses pour renforcer sa présence sur le marché omanais.

L'ambassadeur a rappelé qu'une opération de promotion de l'huile d'olive tunisienne avait été organisée à Mascate en septembre 2024, dans le cadre des efforts visant à faire connaître ce produit et à développer ses débouchés commerciaux.

Pour aller plus loin, il estime nécessaire de poursuivre les initiatives promotionnelles et de renforcer les échanges directs entre les producteurs et exportateurs tunisiens, d'une part, et les distributeurs et entreprises commerciales omanais, d'autre part.

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Le développement de cette présence commerciale passe également par une attention particulière accordée au conditionnement, à l'emballage et au marketing à valeur ajoutée, afin de mieux positionner le produit tunisien sur les marchés ciblés.

Au-delà de l'huile d'olive, l'ambassadeur a évoqué plusieurs pistes de coopération agricole entre les deux pays, notamment la sécurité alimentaire, la gestion des ressources hydriques, l'irrigation moderne et l'adaptation aux changements climatiques.

La collecte et la valorisation du lait de chamelle constituent également un domaine prometteur de complémentarité entre les deux pays. Cette coopération pourrait favoriser le développement des industries de transformation et la création de valeur ajoutée à partir des produits dérivés.

L'objectif est ainsi d'élargir le partenariat tuniso-omanais au transfert de technologies agricoles et au développement des chaînes de production, de transformation et de commercialisation.