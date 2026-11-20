Dans le cadre du programme participatif conjoint entre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation visant à prévenir et à lutter contre la violence en milieu scolaire, une visite de terrain a été organisée ce vendredi 20 novembre 2026 où 40 élèves se sont rendus au siège de la Direction générale des unités d'intervention à Bouchoucha.

A ce titre, Faten Matoussi, cheffe de la sous-direction de la prévention sociale à la Direction de la police judiciaire relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a précisé que cette initiative s'insère dans le droit fil d'un projet lancé depuis 2024. Ce programme a vu le jour à l'initiative de la direction précitée et en étroit partenariat avec le ministère de l'Éducation. Il est représenté par l'Observatoire national de l'éducation ainsi que les ministères de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, de la Santé, des Affaires sociales et des Technologies de la communication.

La responsable sécuritaire a expliqué que cette démarche a pour vocation d'ancrer une culture de prévention et de sensibilisation aux risques liés à la violence et aux comportements à risque, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements éducatifs. Et ce, à travers le déploiement de caravanes et d'activités d'encadrement au sein de plusieurs écoles et lycées à travers les différents gouvernorats du pays.

Faten Matoussi a également souligné que ce programme d'action s'étendra jusqu'à l'horizon 2032 selon une approche participative globale, mettant en relief le fait que la mission des institutions sécuritaires ne se limite pas seulement à la sécurisation physique, mais englobe aussi une dimension éducative et préventive majeure destinée à consolider le sentiment d'appartenance citoyenne chez les jeunes générations.

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De son côté, Moncef Ben Abdallah, délégué général à la protection de l'enfance, a affirmé que le choix de la prévention est une orientation nationale et stratégique de premier plan. Il a souligné la haute portée symbolique de cette visite qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l'enfance.

L'intervenant a insisté sur la nécessité de conjuguer l'action dissuasive et réglementaire avec un travail préventif soutenu, estimant que l'immunisation de la société contre toutes les formes de menaces et de dérives comportementales, telles que la violence ou la consommation de stupéfiants, exige justement une mobilisation solidaire et coordonnée de l'ensemble des acteurs institutionnels.

Dans ce même ordre d'idées, Mounir Abid, directeur de l'Observatoire national de l'éducation, a indiqué que cette rencontre illustre la pertinence du travail interministériel pour prémunir le milieu scolaire contre les comportements à risque, réaffirmant que la multiplication de ces visites pédagogiques et des activités de proximité contribuera activement à l'éveil et à la responsabilisation des élèves.