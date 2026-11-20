Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, recevant, hier, Mohamed Ben Amor, directeur général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération arabe afin d'élaborer des initiatives et des projets pratiques conjoints de nature à renforcer la présence de la Tunisie dans l'espace numérique arabe et à consolider la place de l'Organisation en tant que cadre agissant de coopération et d'intégration technologique entre les États arabes.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, hier, Mohamed Ben Amor, directeur général de l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication. La rencontre a été une occasion pour passer en revue les relations de coopération entre la Tunisie et l'Organisation, examiner les moyens de développer davantage ses activités et renforcer son rôle dans le soutien à l'action arabe commune dans les domaines des télécommunications, des technologies de l'information et de la transformation numérique, lit-on dans un communiqué du ministère.

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Le chef de la diplomatie tunisienne a confirmé, dans ce contexte, la détermination de la Tunisie, qui assure la présidence du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États arabes, à poursuivre son soutien à l'Organisation, dont notre pays abrite le siège, à développer sa performance, élargir son rayonnement à tous les niveaux arabe, régional et international, de manière à lui permettre de continuer à assumer un rôle plus efficace dans l'accompagnement des mutations technologiques rapides et la réponse aux priorités des États arabes, notamment la cybersécurité et la souveraineté numérique arabe.

Pour sa part, le directeur général de l'Organisation a présenté ses principaux programmes futurs et ses initiatives visant à renforcer la coopération arabe dans les domaines de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, de la gouvernance numérique et du renforcement des capacités, exprimant sa considération pour le soutien qu'accorde la Tunisie à l'Organisation et son souci d'assurer les conditions propices à la réussite de ses missions et au développement de ses activités.

Les deux parties sont convenues, par ailleurs, de l'importance de poursuivre la coordination et la concertation, en coopération avec les structures nationales concernées, afin d'élaborer des initiatives et des projets pratiques conjoints de nature à renforcer la présence de la Tunisie dans l'espace numérique arabe et à consolider la place de l'Organisation en tant que cadre agissant de coopération et d'intégration technologique entre les États arabes.