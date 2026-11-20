Lancé en 2024 pour accompagner et dynamiser les petites et moyennes entreprises tunisiennes, les travaux de clôture du programme COINNOV se sont tenus ce vendredi 20 novembre 2026.

Pour l'occasion, Anouar Zouari, directeur de l'Unité de gestion au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a rappelé que ce programme d'accompagnement des PME s'inscrit dans le cadre d'une approche participative et fédératrice réunissant, d'une part, le tissu entrepreneurial et, d'autre part, les structures de recherche scientifique et les centres techniques sectoriels.

Le responsable a précisé que ce programme, soutenu par l'Union européenne et la coopération allemande pour une enveloppe globale estimée à environ deux millions d'euros, a permis de sélectionner près de 57 projets collaboratifs, dont environ 40 ont d'ores et déjà été concrétisés sur le terrain. « Ces initiatives innovantes se répartissent sur plusieurs filières stratégiques d'avenir, notamment la transformation numérique, l'innovation industrielle ainsi que les secteurs liés au développement durable », a précisé M. Zouari.

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Mettant en relief la portée économique de cette dynamique, Anouar Zouari a souligné que la valeur ajoutée du programme réside justement dans sa capacité à ancrer une culture de travail collaboratif, permettant aux entreprises de mutualiser leurs efforts de modernisation au sein d'un écosystème intégré avec les laboratoires et les centres d'expertise. « Ce mécanisme, ajoute-t-il, contribue directement à renforcer la compétitivité des unités industrielles nationales et à faciliter le positionnement de leurs produits sur les marchés internationaux à l'export ».

Abordant le «Livre blanc » élaboré à l'issue de cette initiative, il a indiqué que cet ouvrage de référence dresse le bilan détaillé des actions accomplies, met en valeur les expériences pilotes réussies et trace une feuille de route stratégique pour pérenniser les acquis de ce dispositif.

Les débats ont également permis d'examiner les leviers de continuité financière et institutionnelle afin de prolonger cette dynamique au-delà de l'échéance actuelle.

Le responsable a affirmé à cet effet que les efforts de soutien aux entreprises se poursuivent à travers d'autres mécanismes complémentaires, à l'instar du programme Croissance qualitative pour l'emploi appuyé par la coopération allemande. Et ce, parallèlement aux recommandations des experts plaidant pour la reconduction de ce modèle au regard de ses résultats probants.