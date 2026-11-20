La compagnie aérienne britannique Jet2 renforcera son programme de vols vers la Tunisie durant la saison estivale 2027 avec l'ouverture d'une nouvelle liaison directe entre l'aéroport de Londres-Gatwick et celui d'Enfidha-Hammamet. L'annonce a été faite cette semaine par TAV Tunisie, gestionnaire de l'aéroport.

Dans un communiqué, TAV Tunisie précise que cette nouvelle desserte vient compléter les liaisons annoncées par Jet2 en juin 2026 entre plusieurs de ses bases britanniques et l'aéroport d'Enfidha-Hammamet. Cette extension témoigne du développement progressif du programme de la compagnie vers la Tunisie et du renforcement de la présence de la destination tunisienne sur le marché touristique britannique.

Au total, Jet2 desservira l'aéroport d'Enfidha-Hammamet depuis six aéroports britanniques durant l'été 2027. Depuis Birmingham, deux vols hebdomadaires seront programmés les mercredis et samedis, du 1er mai au 30 octobre 2027. Depuis East Midlands et Leeds-Bradford, la compagnie assurera un vol chaque samedi, sur la même période.

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Au départ de Manchester, deux vols par semaine seront proposés les mardis et vendredis, du 7 mai au 29 octobre 2027. La liaison depuis Londres-Stansted comptera également deux vols hebdomadaires, les mercredis et dimanches, du 2 mai au 31 octobre 2027. Enfin, les vols entre Londres-Gatwick et Enfidha seront assurés deux fois par semaine, les mercredis et samedis, du 1er mai au 30 octobre 2027.

Selon TAV Tunisie, l'ouverture de la liaison entre Londres-Gatwick et Enfidha-Hammamet constitue une nouvelle étape dans le développement du partenariat entre les deux entreprises. Elle permettra d'ajouter 12 296 sièges au programme estival de Jet2 pour 2027, portant à 52 578 le nombre total de sièges à destination de la Tunisie via l'aéroport d'Enfidha-Hammamet durant cette période.

Cette nouvelle desserte devrait également élargir la couverture commerciale de la compagnie au Royaume-Uni et offrir davantage de possibilités de voyages directs aux touristes britanniques. Elle facilitera notamment l'accès aux principales destinations desservies par l'aéroport d'Enfidha-Hammamet, dont Hammamet, Sousse, Port El-Kantaoui et le Cap Bon.